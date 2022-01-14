https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767890160.html

Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России

Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России - РИА Новости, 14.01.2022

Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России

Демократы в США не поддержали законопроект республиканцев о санкциях против РФ, чтобы не подрывать дипломатические усилия президента Джо Байдена, а их... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:21

2022-01-14T17:21

2022-01-14T17:21

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Демократы в США не поддержали законопроект республиканцев о санкциях против РФ, чтобы не подрывать дипломатические усилия президента Джо Байдена, а их собственный проект "адских" санкций является больше символическим и связан с нежеланием выглядеть мягкими в отношении Москвы, заявил РИА Новости Роберт Сингх, профессор политики из Лондонского университета Биркбек.Группа сенаторов-демократов в США в среду, в день переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности, представила законопроект, предусматривающий в случае обострения ситуации вокруг Украины введение масштабных антироссийских санкций, в том числе в отношении президента, премьера, главы МИД и Минобороны. На следующий день сенат отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом."Я думаю, здесь множество факторов. Прежде всего, демократы не хотят, чтобы их считали "мягкими" по отношению к России в год выборов. В то же время они предпочли бы, чтобы жесткий законопроект Круза был отклонен, потому что они рассматривают его как преднамеренную попытку подорвать дипломатические возможности администрации Байдена", - считает Сингх, по словам которого "ни одному президенту не нравятся ограничения со стороны конгресса"."Инициатива (законопроект демократов) скорее символическая, чем содержательная, и касается партийной политики в США в той же - если не в большей - степени, в которой касается и геополитики", - заключил Сингх.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.

https://ria.ru/20220114/volodin-1767780294.html

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html

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в мире, сша, москва, джо байден, лондонский университет, нато, сергей лавров, мария захарова, северный поток — 2, россия