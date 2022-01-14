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https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767890160.html
Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России
Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России - РИА Новости, 14.01.2022
Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России
Демократы в США не поддержали законопроект республиканцев о санкциях против РФ, чтобы не подрывать дипломатические усилия президента Джо Байдена, а их... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:21
2022-01-14T17:21
в мире
сша
москва
джо байден
лондонский университет
нато
сергей лавров
мария захарова
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Демократы в США не поддержали законопроект республиканцев о санкциях против РФ, чтобы не подрывать дипломатические усилия президента Джо Байдена, а их собственный проект "адских" санкций является больше символическим и связан с нежеланием выглядеть мягкими в отношении Москвы, заявил РИА Новости Роберт Сингх, профессор политики из Лондонского университета Биркбек.Группа сенаторов-демократов в США в среду, в день переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности, представила законопроект, предусматривающий в случае обострения ситуации вокруг Украины введение масштабных антироссийских санкций, в том числе в отношении президента, премьера, главы МИД и Минобороны. На следующий день сенат отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом."Я думаю, здесь множество факторов. Прежде всего, демократы не хотят, чтобы их считали "мягкими" по отношению к России в год выборов. В то же время они предпочли бы, чтобы жесткий законопроект Круза был отклонен, потому что они рассматривают его как преднамеренную попытку подорвать дипломатические возможности администрации Байдена", - считает Сингх, по словам которого "ни одному президенту не нравятся ограничения со стороны конгресса"."Инициатива (законопроект демократов) скорее символическая, чем содержательная, и касается партийной политики в США в той же - если не в большей - степени, в которой касается и геополитики", - заключил Сингх.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.
https://ria.ru/20220114/volodin-1767780294.html
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в мире, сша, москва, джо байден, лондонский университет, нато, сергей лавров, мария захарова, северный поток — 2, россия
17:21 14.01.2022
 
Британский эксперт объяснил решение Сената США по санкциям против России

Эксперт Сингх назвал идею американских демократов по санкциям против России символической

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Демократы в США не поддержали законопроект республиканцев о санкциях против РФ, чтобы не подрывать дипломатические усилия президента Джо Байдена, а их собственный проект "адских" санкций является больше символическим и связан с нежеланием выглядеть мягкими в отношении Москвы, заявил РИА Новости Роберт Сингх, профессор политики из Лондонского университета Биркбек.
Группа сенаторов-демократов в США в среду, в день переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности, представила законопроект, предусматривающий в случае обострения ситуации вокруг Украины введение масштабных антироссийских санкций, в том числе в отношении президента, премьера, главы МИД и Минобороны. На следующий день сенат отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
09:23
Володин призвал американских конгрессменов не угрожать санкциями
"Я думаю, здесь множество факторов. Прежде всего, демократы не хотят, чтобы их считали "мягкими" по отношению к России в год выборов. В то же время они предпочли бы, чтобы жесткий законопроект Круза был отклонен, потому что они рассматривают его как преднамеренную попытку подорвать дипломатические возможности администрации Байдена", - считает Сингх, по словам которого "ни одному президенту не нравятся ограничения со стороны конгресса".
"Инициатива (законопроект демократов) скорее символическая, чем содержательная, и касается партийной политики в США в той же - если не в большей - степени, в которой касается и геополитики", - заключил Сингх.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые санкции против России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 18:06
Эксперт оценил риски для экономики России из-за возможных санкций США
 
В миреСШАМоскваДжо БайденЛондонский университетНАТОСергей ЛавровМария ЗахароваСеверный поток — 2Россия
 
 
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