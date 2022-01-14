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Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"
Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером" - РИА Новости, 14.01.2022
Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:39
2022-01-14T16:43
в мире
швейцария
евросоюз
чвк "вагнер"
россия
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ЦЮРИХ,14 янв - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании "Вагнер", следует из сообщений, опубликованных Государственным секретариатом экономики (SECO).В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против так называемой "группы Вагнера", а также трех российских компаний. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".Швейцария присоединилась к санкциям и ввела ограничения против россиянина Дмитрия Уткина, который считается одним из организаторов "группы Вагнера". В списке также фигурируют граждане России Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Швейцарское ведомство сообщило, что соответствующие изменения внесены в постановление о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине", они вступят в силу 14 января в 18.00 (20.00 мск).Кроме того, Швейцария внесла в санкционный список по Сирии Андрея Трошева, которого называют одним из руководителей группы, и Андрея Богатова, фигурирующего как один из командиров группы в САР. Ограничительные меры также введены против российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро Полис". По данным швейцарского ведомства, россиянин Александр Кузнецов внесен в санкционный список по Ливии за якобы участие в боевых действиях в этой стране. Указанные меры вступят в силу 14 января в 18.00.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, и назвала санкции Брюсселя нелегитимными. Она подчеркивала, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать".
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759161623.html
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в мире, швейцария, евросоюз, чвк "вагнер", россия
16:39 14.01.2022 (обновлено: 16:43 14.01.2022)
 
Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"

Швейцария ввела санкции против девяти физлиц и юрлиц по подозрению в связях с "Вагнером"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
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ЦЮРИХ,14 янв - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании "Вагнер", следует из сообщений, опубликованных Государственным секретариатом экономики (SECO).
В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против так называемой "группы Вагнера", а также трех российских компаний. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
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Швейцария присоединилась к санкциям и ввела ограничения против россиянина Дмитрия Уткина, который считается одним из организаторов "группы Вагнера". В списке также фигурируют граждане России Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Швейцарское ведомство сообщило, что соответствующие изменения внесены в постановление о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине", они вступят в силу 14 января в 18.00 (20.00 мск).
Кроме того, Швейцария внесла в санкционный список по Сирии Андрея Трошева, которого называют одним из руководителей группы, и Андрея Богатова, фигурирующего как один из командиров группы в САР. Ограничительные меры также введены против российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро Полис". По данным швейцарского ведомства, россиянин Александр Кузнецов внесен в санкционный список по Ливии за якобы участие в боевых действиях в этой стране. Указанные меры вступят в силу 14 января в 18.00.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, и назвала санкции Брюсселя нелегитимными. Она подчеркивала, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать".
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В миреШвейцарияЕвросоюзЧВК "Вагнер"Россия
 
 
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