https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html

Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"

Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером" - РИА Новости, 14.01.2022

Швейцария ввела санкции против девяти лиц из-за связей с "Вагнером"

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:39

2022-01-14T16:39

2022-01-14T16:43

в мире

швейцария

евросоюз

чвк "вагнер"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_74b25cfe4a302e7acf7e7c6de1611323.jpg

ЦЮРИХ,14 янв - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против шести физических и трех юридических лиц, которые якобы связаны с международной деятельностью частной охранной компании "Вагнер", следует из сообщений, опубликованных Государственным секретариатом экономики (SECO).В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против так называемой "группы Вагнера", а также трех российских компаний. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима – по Сирии - оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".Швейцария присоединилась к санкциям и ввела ограничения против россиянина Дмитрия Уткина, который считается одним из организаторов "группы Вагнера". В списке также фигурируют граждане России Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Швейцарское ведомство сообщило, что соответствующие изменения внесены в постановление о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине", они вступят в силу 14 января в 18.00 (20.00 мск).Кроме того, Швейцария внесла в санкционный список по Сирии Андрея Трошева, которого называют одним из руководителей группы, и Андрея Богатова, фигурирующего как один из командиров группы в САР. Ограничительные меры также введены против российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро Полис". По данным швейцарского ведомства, россиянин Александр Кузнецов внесен в санкционный список по Ливии за якобы участие в боевых действиях в этой стране. Указанные меры вступят в силу 14 января в 18.00.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ЕС безосновательно обвинил россиян в причастности к частной военной компании, и назвала санкции Брюсселя нелегитимными. Она подчеркивала, что развернутая на Западе "истерия" вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, "о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать".

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759161623.html

https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, евросоюз, чвк "вагнер", россия