https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767875933.html

Россия выдержит санкции США на вторичный рынок госдолга, заявил Силуанов

Россия выдержит санкции США на вторичный рынок госдолга, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.01.2022

Россия выдержит санкции США на вторичный рынок госдолга, заявил Силуанов

Россия выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга за счет внутреннего спроса, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:29

2022-01-14T16:29

2022-01-14T17:04

экономика

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга за счет внутреннего спроса, заявил министр финансов Антон Силуанов.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Речь идет о долге. Нам говорят о том, что ограничение на вторичное размещение наших долговых бумаг. Это неприятно, конечно, но решаемо в рамках тех наших финансовых институтов, которые у нас работают. Я думаю, что они справятся в случае возникновения таких рисков", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html

сша

россия

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экономика, сша, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия