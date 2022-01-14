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https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767837488.html
Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России
Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России - РИА Новости, 14.01.2022
Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России
Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом, но уверен, что даже в случае новых... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:41
2022-01-14T13:43
сша
россия
экономика
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом, но уверен, что даже в случае новых рестрикций все решения властей РФ будут обеспечены финансами и выполнены.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Любые ограничения неприятны, они неприятны и для нашей страны, и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае если так будет развиваться ситуация, то мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить все наши принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи", - сказал Силуанов в пятницу журналистам."Законопроект такой тенденциозный, таких законопроектов мы много уже видели. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и на благосостояние людей. Вот что самое главное", - отметил глава Минфина.
https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html
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сша, россия, экономика, антон силуанов, санкции в отношении россии
13:41 14.01.2022 (обновлено: 13:43 14.01.2022)
 
Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России

Глава Минфина Силуанов: надеюсь, что новые санкции против России так и останутся проектом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом, но уверен, что даже в случае новых рестрикций все решения властей РФ будут обеспечены финансами и выполнены.
Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 15:16
Россия не будет "махать дубиной" в случае новых санкций США, заявил Ларов
"Любые ограничения неприятны, они неприятны и для нашей страны, и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае если так будет развиваться ситуация, то мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить все наши принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи", - сказал Силуанов в пятницу журналистам.
"Законопроект такой тенденциозный, таких законопроектов мы много уже видели. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и на благосостояние людей. Вот что самое главное", - отметил глава Минфина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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На Западе раскрыли реальные последствия санкций против России
 
СШАРоссияЭкономикаАнтон СилуановСанкции в отношении России
 
 
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