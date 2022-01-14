https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767837488.html

Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России

Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России - РИА Новости, 14.01.2022

Силуанов выразил надежду, что США не примут новые санкции против России

Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом, но уверен, что даже в случае новых... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:41

2022-01-14T13:41

2022-01-14T13:43

сша

россия

экономика

антон силуанов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов надеется, что законопроект о новых санкциях США так и останется законопроектом, но уверен, что даже в случае новых рестрикций все решения властей РФ будут обеспечены финансами и выполнены.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Любые ограничения неприятны, они неприятны и для нашей страны, и будут касаться наших партнеров, которые вводят эти ограничения. Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае если так будет развиваться ситуация, то мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить все наши принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи", - сказал Силуанов в пятницу журналистам."Законопроект такой тенденциозный, таких законопроектов мы много уже видели. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия, когда любые решения иностранных государств в минимальной степени влияли на нашу экономику, финансы и на благосостояние людей. Вот что самое главное", - отметил глава Минфина.

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html

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сша, россия, экономика, антон силуанов, санкции в отношении россии