https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767814125.html
Россия готова к любым санкциям Запада, заявил Лавров
Россия готова к любым санкциям Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия готова к любым санкциям Запада, заявил Лавров
Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:12
2022-01-14T12:12
2022-01-14T12:22
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767813321.html
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в мире, сергей лавров, россия
12:12 14.01.2022 (обновлено: 12:22 14.01.2022)
Россия готова к любым санкциям Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия готова к любым санкциям и развитию событий в экономике