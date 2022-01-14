Россия готова к любым санкциям Запада, заявил Лавров

"От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.