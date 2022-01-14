https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767813321.html

Лавров не исключил введения Западом санкций за операцию ОДКБ в Казахстане

Лавров не исключил введения Западом санкций за операцию ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров не исключил введения Западом санкций за операцию ОДКБ в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, заявил, что западные коллеги способны на все. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:09

2022-01-14T12:09

2022-01-14T12:21

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, заявил, что западные коллеги способны на все."Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/odkb-1767709099.html

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казахстан, одкб, сергей лавров