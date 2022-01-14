https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767794273.html

США перешли в наступление на Европу из-за России

Bloomberg: США давят на ЕС с требованием согласовать антироссийские санкции - РИА Новости, 14.01.2022

США перешли в наступление на Европу из-за России

Вашингтон наращивает давление на партнеров в Евросоюзе, чтобы быстрее согласовать и утвердить список санкций против России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:54

2022-01-14T10:54

2022-01-14T12:40

в мире

сша

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

евросоюз

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вашингтон наращивает давление на партнеров в Евросоюзе, чтобы быстрее согласовать и утвердить список санкций против России, пишет Bloomberg.По информации источников издания, США озабочены промедлением со стороны Брюсселя по вопросу ограничений, хотя переговорный процесс идет уже несколько недель."Администрация Байдена также обсудила ряд возможных действий со стороны Москвы, которые, по ее мнению, должны вызвать ответные меры. Помимо ввода войск на Украину, речь о любых попытках организовать переворот против президента Украины Владимира Зеленского или других действиях по дестабилизации его правительства", — пишут авторы материала, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, состоявшихся на этой неделе.Сенаторы США от правящей Демократической партии ранее представили законопроект, предлагающий ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае "эскалации ситуации вокруг Украины".Глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозы абсурдными. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва относится к подобным мерам крайне негативно и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767759340.html

сша

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, санкции в отношении россии, россия