16:11 14.01.2022 (обновлено: 16:12 14.01.2022)
Самолеты ВКС России доставили белорусских военных из Казахстана на родину
Десять российских самолетов доставили белорусских миротворцев из Казахстана на родину
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет ИЛ-76 военно-транспортной авиации России
Самолет ИЛ-76 военно-транспортной авиации России. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Десять самолетов ВКС РФ доставили белорусских военных из сил ОДКБ из Казахстана в Минскую область, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли на аэродром в Минской области. Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента Республики Беларусь домой", - говорится в сообщении.
Добавляется, что миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. В МО РФ подчеркнули, что подразделение миротворцев Киргизии совершает марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.