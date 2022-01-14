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Лайнер из Сочи в Москву сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка
Лайнер из Сочи в Москву сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка - РИА Новости, 14.01.2022
Лайнер из Сочи в Москву сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка
Лайнер, летевший из Сочи в Москву в пятницу, совершил вынужденную посадку в Краснодаре, так как плохо стало одному из пассажиров, ребенку, сообщил оператор... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:37
2022-01-14T13:37
2022-01-14T13:55
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СОЧИ, 14 янв – РИА Новости. Лайнер, летевший из Сочи в Москву в пятницу, совершил вынужденную посадку в Краснодаре, так как плохо стало одному из пассажиров, ребенку, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Поступила информация о плохом самочувствии пассажира (ребенок 1,5 года). Борт приземлился в 06.42", – отмечается в релизе.Сообщается, что в Краснодар на запасной аэродром прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот".На стоянку была вызвана скорая помощь, ребенка госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе оператора, после дозаправки самолет продолжил маршрут, вылетев в "Шереметьево" в 08.15.
https://ria.ru/20220112/samolet-1767475454.html
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13:37 14.01.2022 (обновлено: 13:55 14.01.2022)
Лайнер из Сочи в Москву сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет из Сочи в Москву вынуждено сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия ребенка