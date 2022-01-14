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На Алтае упал легкомоторный самолет
На Алтае упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.01.2022
На Алтае упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолёт упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал МЧС по региону. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:07
2022-01-14T08:07
2022-01-14T10:18
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
алтайский район
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Легкомоторный самолёт упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал МЧС по региону."Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется", - говорится в сообщении.Сайт ведомства уточняет, что это случилось в одном километре от аэродрома. Всего на привлекались 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России: 18 человек, три единицы техники.
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Кадры с места крушения самолета в Алтайском крае
Кадры с места крушения самолета в Алтайском крае
2022-01-14T08:07
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, алтайский район, видео, новости - туризм
08:07 14.01.2022 (обновлено: 10:18 14.01.2022)
На Алтае упал легкомоторный самолет
В районе села Старобелокуриха на Алтае упал легкомоторный самолет, пострадали два человека