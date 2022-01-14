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На Алтае упал легкомоторный самолет

На Алтае упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.01.2022

На Алтае упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолёт упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал МЧС по региону. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:07

2022-01-14T08:07

2022-01-14T10:18

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

алтайский район

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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Легкомоторный самолёт упал в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал МЧС по региону."Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется", - говорится в сообщении.Сайт ведомства уточняет, что это случилось в одном километре от аэродрома. Всего на привлекались 24 человека и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России: 18 человек, три единицы техники.

алтайский край

алтайский район

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Кадры с места крушения самолета в Алтайском крае Кадры с места крушения самолета в Алтайском крае 2022-01-14T08:07 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, алтайский район, видео, новости - туризм