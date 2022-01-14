https://ria.ru/20220114/sammit-1767927200.html
Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной
Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной - РИА Новости, 14.01.2022
Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной
США пока нечего сообщить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:31
2022-01-14T20:31
2022-01-14T20:33
в мире
украина
сша
дженнифер псаки
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США пока нечего сообщить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала Псаки на просьбу оценить предложения Киева о подобной встрече.
https://ria.ru/20220114/sammit-1767908125.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_58eea7ec5f98b38b39c6a4b82dfdf8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дженнифер псаки, россия, киев
20:31 14.01.2022 (обновлено: 20:33 14.01.2022)
Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной
Псаки не смогла оценить возможность проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной