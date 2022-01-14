https://ria.ru/20220114/sammit-1767927200.html

Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной

Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной - РИА Новости, 14.01.2022

Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной

США пока нечего сообщить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:31

2022-01-14T20:31

2022-01-14T20:33

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США пока нечего сообщить о возможности проведения трехстороннего саммита с Россией и Украиной, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала Псаки на просьбу оценить предложения Киева о подобной встрече.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767908125.html

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в мире, украина, сша, дженнифер псаки, россия, киев