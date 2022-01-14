https://ria.ru/20220114/sammit-1767912834.html

Источник: Киев не обозначил вопросы, предложив саммит с Россией и США

Источник: Киев не обозначил вопросы, предложив саммит с Россией и США - РИА Новости, 14.01.2022

Источник: Киев не обозначил вопросы, предложив саммит с Россией и США

Украинская сторона, предлагая провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:43

2022-01-14T18:43

2022-01-14T18:43

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинская сторона, предлагая провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев считает возможным проработать такую трехстороннюю встречу."К сожалению, предлагая встречу, Киев не обозначил вопросы для обсуждения", - сказал источник.По его словам, "если речь идет о конфликте в Донбассе, то эту тему ему надо напрямую обсуждать с Донецком и Луганском".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767908125.html

киев

москва

донбасс

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в мире, киев, оон, москва, владимир зеленский, нато, донбасс, россия