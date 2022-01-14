https://ria.ru/20220114/sammit-1767908125.html

В Кремле не получали из Вашингтона предложений о саммите с США и Украиной

В Кремле не получали из Вашингтона предложений о саммите с США и Украиной - РИА Новости, 14.01.2022

В Кремле не получали из Вашингтона предложений о саммите с США и Украиной

Предложений о саммите РФ-США-Украина от американской стороны не поступало, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:24

2022-01-14T18:24

2022-01-14T18:36

россия

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украина

сша

дмитрий песков

андрей ермак

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предложений о саммите РФ-США-Украина от американской стороны не поступало, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов РФ, Украины и США. Он отметил, что украинская сторона ждет реакцию российской, "но американские партнеры высказали глубокий интерес"."Нет. Пока ничего не поступало", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли уже предложения от американской стороны о проведении такого саммита.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767898232.html

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россия, в мире, украина, сша, дмитрий песков, андрей ермак