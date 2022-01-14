https://ria.ru/20220114/sammit-1767898232.html

Украина предложила трехсторонний виртуальный саммит с Россией и США

Украина предложила трехсторонний виртуальный саммит с Россией и США - РИА Новости, 14.01.2022

Украина предложила трехсторонний виртуальный саммит с Россией и США

Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:48

2022-01-14T17:48

2022-01-14T20:35

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию", — сказал Ермак на мероприятии в "Атлантическом совете".Украинская сторона ждет реакцию России, отметил он, добавив, что "американские партнеры высказали глубокий интерес".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предложений о трехстороннем саммите от американской стороны не поступало.Украинская сторона ранее не раз озвучивала идею привлечь США к переговорам с Россией. Президент Владимир Зеленский также заявлял о желании пообщаться с Владимиром Путиным "в любом формате". В ответ пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что любой диалог должен быть "понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата".Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В таком ключе украинской вопрос поднимался в том числе на серии консультаций с США и НАТО, которые прошли на этой неделе. Так, Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220113/kiev-1767622119.html

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украина, сша, россия, в мире, андрей ермак