https://ria.ru/20220114/sammit-1767800657.html

Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН

Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН

Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:19

2022-01-14T11:19

2022-01-14T12:15

совет безопасности оон

в мире

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по повестке дня с остальными членами СБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В рамках пятерки постоянных членов Совбеза ООН... принято соответствующее заявление о недопустимости ядерной войны... И этот шаг пяти постоянных членов... будет способствовать подготовке саммита лидеров пяти ядерных государств, с инициативой созыва которого выступил президент Путин. И сейчас мы ожидаем договоренности по организационным вопросам и по повестке дня этого мероприятия, которое, мы надеемся, состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.

https://ria.ru/20211030/oon-1757027444.html

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совет безопасности оон, в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров