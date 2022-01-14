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Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН
Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН
Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:19
2022-01-14T12:15
совет безопасности оон
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по повестке дня с остальными членами СБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В рамках пятерки постоянных членов Совбеза ООН... принято соответствующее заявление о недопустимости ядерной войны... И этот шаг пяти постоянных членов... будет способствовать подготовке саммита лидеров пяти ядерных государств, с инициативой созыва которого выступил президент Путин. И сейчас мы ожидаем договоренности по организационным вопросам и по повестке дня этого мероприятия, которое, мы надеемся, состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Лавров на пресс-конференции.Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.
https://ria.ru/20211030/oon-1757027444.html
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совет безопасности оон, в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:19 14.01.2022 (обновлено: 12:15 14.01.2022)
 
Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН

Глава МИД Лавров: очный саммит пятерки СБ ООН пройдет, когда позволит ситуация с COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по повестке дня с остальными членами СБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В рамках пятерки постоянных членов Совбеза ООН... принято соответствующее заявление о недопустимости ядерной войны... И этот шаг пяти постоянных членов... будет способствовать подготовке саммита лидеров пяти ядерных государств, с инициативой созыва которого выступил президент Путин. И сейчас мы ожидаем договоренности по организационным вопросам и по повестке дня этого мероприятия, которое, мы надеемся, состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября 2021, 18:45
Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН
 
Совет Безопасности ООНВ миреООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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