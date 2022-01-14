11:19 14.01.2022 (обновлено: 12:15 14.01.2022)
Лавров рассказал, когда состоится очный саммит пятерки Совбеза ООН
Глава МИД Лавров: очный саммит пятерки СБ ООН пройдет, когда позволит ситуация с COVID-19
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Саммит пятерки Совбеза ООН пройдет в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка, РФ ждет договоренности по организационным вопросам и по повестке дня с остальными членами СБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В рамках пятерки постоянных членов Совбеза ООН... принято соответствующее заявление о недопустимости ядерной войны... И этот шаг пяти постоянных членов... будет способствовать подготовке саммита лидеров пяти ядерных государств, с инициативой созыва которого выступил президент Путин. И сейчас мы ожидаем договоренности по организационным вопросам и по повестке дня этого мероприятия, которое, мы надеемся, состоится в очном режиме, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.
30 октября 2021, 18:45Лавров и глава МИД КНР высказались о саммите постоянных членов Совбеза ООН