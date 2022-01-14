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В ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей
В ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей - РИА Новости, 14.01.2022
В ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:07
2022-01-14T20:07
2022-01-14T20:17
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. "Депутаты от ЛДПР внесли законопроект, в котором предлагают облагать налогом на роскошь автомобили дороже 4 миллионов рублей. Парламентарии отмечают, что цены на легковушки значительно выросли — за 3 миллиона рублей уже не купить "роскошный" автомобиль, столько стоит качественный семейный внедорожник", - говорится в сообщении в Telegram-канале фракции.Кроме того, указывается, что инициатива мотивирована и ростом цен, который может привести к тому, что автомобили будут переходить уже в другую ценовую группу, что "кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто".Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.
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госдума рф, лдпр, авто, россия
20:07 14.01.2022 (обновлено: 20:17 14.01.2022)
В ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей
В ЛДПР предложили облагать налогом на роскошь машины дороже четырех миллионов рублей