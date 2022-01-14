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Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России
Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России
В России ревакцинировано от коронавируса 33,5% из тех, кто подлежит повторной вакцинации, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:10
2022-01-14T18:10
2022-01-14T18:36
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ревакцинировано от коронавируса 33,5% из тех, кто подлежит повторной вакцинации, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день повторно вакцинировано у нас 10,6 миллиона человек - это 33,5% от тех, кто подлежит на сегодняшний день повторной вакцинации", - сказала она на брифинге.
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18:10 14.01.2022 (обновлено: 18:36 14.01.2022)
Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер Голикова: из тех, кто подлежит повторной вакцинации, ревакцинировались 33,5%