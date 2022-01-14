https://ria.ru/20220114/revaktsionatsiya-1767904523.html

Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России

Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова оценила ход ревакцинации от коронавируса в России

В России ревакцинировано от коронавируса 33,5% из тех, кто подлежит повторной вакцинации, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:10

2022-01-14T18:10

2022-01-14T18:36

распространение коронавируса

общество

вакцинация

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ревакцинировано от коронавируса 33,5% из тех, кто подлежит повторной вакцинации, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день повторно вакцинировано у нас 10,6 миллиона человек - это 33,5% от тех, кто подлежит на сегодняшний день повторной вакцинации", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html

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