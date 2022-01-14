https://ria.ru/20220114/ranenie-1767871574.html

Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить

Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить - РИА Новости, 14.01.2022

Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить

Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:10

2022-01-14T16:10

2022-01-14T16:10

происшествия

сургутский район

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего деду, предстанет перед судом, сообщает в пятницу СУСК по региону.По версии следствия, 22 октября 2021 года обвиняемый сопровождал своего 10-летнего внука в Нижневартовской больнице. С собой у него был бесствольный пистолет травматического действия. Внук взял оружие и выстрелил себе в лицо, получив пулевое ранение в области правого глаза. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия)."Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, следователями собраны и иные доказательства его виновности, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Прокуратура ХМАО сообщает, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего прокуратура провела проверку в Нижневартовской детской больнице, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес руководителю больницы представление. По итогам его рассмотрения приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20210707/rebenok-1740275844.html

https://ria.ru/20210805/rebenok-1744469656.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия