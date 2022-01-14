Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/ranenie-1767871574.html
Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить
Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить - РИА Новости, 14.01.2022
Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить
Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:10
2022-01-14T16:10
происшествия
сургутский район
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего деду, предстанет перед судом, сообщает в пятницу СУСК по региону.По версии следствия, 22 октября 2021 года обвиняемый сопровождал своего 10-летнего внука в Нижневартовской больнице. С собой у него был бесствольный пистолет травматического действия. Внук взял оружие и выстрелил себе в лицо, получив пулевое ранение в области правого глаза. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия)."Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, следователями собраны и иные доказательства его виновности, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Прокуратура ХМАО сообщает, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего прокуратура провела проверку в Нижневартовской детской больнице, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес руководителю больницы представление. По итогам его рассмотрения приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20210707/rebenok-1740275844.html
https://ria.ru/20210805/rebenok-1744469656.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
16:10 14.01.2022
 
Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить

Житель ХМАО, внук которого ранил себя из травматического пистолета, предстанет перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего деду, предстанет перед судом, сообщает в пятницу СУСК по региону.
По версии следствия, 22 октября 2021 года обвиняемый сопровождал своего 10-летнего внука в Нижневартовской больнице. С собой у него был бесствольный пистолет травматического действия. Внук взял оружие и выстрелил себе в лицо, получив пулевое ранение в области правого глаза. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля 2021, 15:17
В Саратове трехлетний ребенок выстрелил в себя из "травмата"
"Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, следователями собраны и иные доказательства его виновности, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Прокуратура ХМАО сообщает, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего прокуратура провела проверку в Нижневартовской детской больнице, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес руководителю больницы представление. По итогам его рассмотрения приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа 2021, 11:26
Житель Иркутской области ранил ребенка из аэрозольного пистолета
 
ПроисшествияСургутский районСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст