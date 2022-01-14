Жителя ХМАО, чей внук ранил себя из пистолета, будут судить
Житель ХМАО, внук которого ранил себя из травматического пистолета, предстанет перед судом
Автомобиль следственного комитета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Житель Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 10-летний внук которого ранил себя в глаз из травматического оружия, принадлежавшего деду, предстанет перед судом, сообщает в пятницу СУСК по региону.
По версии следствия, 22 октября 2021 года обвиняемый сопровождал своего 10-летнего внука в Нижневартовской больнице. С собой у него был бесствольный пистолет травматического действия. Внук взял оружие и выстрелил себе в лицо, получив пулевое ранение в области правого глаза. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).
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"Обвиняемый вину признал и раскаялся. Кроме того, следователями собраны и иные доказательства его виновности, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Прокуратура ХМАО сообщает, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего прокуратура провела проверку в Нижневартовской детской больнице, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес руководителю больницы представление. По итогам его рассмотрения приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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