https://ria.ru/20220114/rakety-1767764837.html

Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле

Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2022

Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле

НАТО продвинулась на Восток настолько сильно, что в любой момент может угрожать России, и РФ стоит себя обезопасить, заявил РИА Новости первый замглавы комитета РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:24

2022-01-14T01:24

2022-01-14T01:24

политика

израиль

грузия

нато

госдума рф

алексей журавлев

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО продвинулась на Восток настолько сильно, что в любой момент может угрожать России, и РФ стоит себя обезопасить, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Журавлев в комментарии Daily Storm заявил, что "заигрывание" НАТО может привести к тому, что ядерное оружие появится на Украине или в Грузии. В этом случае, по словам депутата, Россия могла бы ответить симметрично, разместив свое оружие на Кубе или в Венесуэле.Как считает парламентарий, Россия, говоря о гарантиях безопасности, получает в ответ "откровенную ложь и новые порции угроз"."А вот когда речь заходит о превентивных ударах, прислушиваются гораздо тщательнее, к каждому звуку. И это ведь совершенно не обязательно полноценное нападение российской армии — мы в последнее время продемонстрировали всему миру, как умеют работать наши силы специальных операций, больше всего это должно быть известно террористам в Сирии", — добавил он.В то же время, добавил Журавлев, некоторые государства в случае потенциальной угрозы "не стесняясь" уничтожают своих врагов."Так давно уже действует и Израиль, который, не стесняясь, находит и обезвреживает собственных врагов по всему свету, невзирая на международные конвенции. Считает, что есть опасность – бомбит, вторгается, похищает", — сказал политик.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

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политика, израиль, грузия, нато, госдума рф, алексей журавлев , россия