Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/rakety-1767764837.html
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2022
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
НАТО продвинулась на Восток настолько сильно, что в любой момент может угрожать России, и РФ стоит себя обезопасить, заявил РИА Новости первый замглавы комитета РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:24
2022-01-14T01:24
политика
израиль
грузия
нато
госдума рф
алексей журавлев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/92/1551599278_0:194:2785:1761_1920x0_80_0_0_fc80715b1332e8334fd570fe94c5d91c.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО продвинулась на Восток настолько сильно, что в любой момент может угрожать России, и РФ стоит себя обезопасить, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Журавлев в комментарии Daily Storm заявил, что "заигрывание" НАТО может привести к тому, что ядерное оружие появится на Украине или в Грузии. В этом случае, по словам депутата, Россия могла бы ответить симметрично, разместив свое оружие на Кубе или в Венесуэле.Как считает парламентарий, Россия, говоря о гарантиях безопасности, получает в ответ "откровенную ложь и новые порции угроз"."А вот когда речь заходит о превентивных ударах, прислушиваются гораздо тщательнее, к каждому звуку. И это ведь совершенно не обязательно полноценное нападение российской армии — мы в последнее время продемонстрировали всему миру, как умеют работать наши силы специальных операций, больше всего это должно быть известно террористам в Сирии", — добавил он.В то же время, добавил Журавлев, некоторые государства в случае потенциальной угрозы "не стесняясь" уничтожают своих врагов."Так давно уже действует и Израиль, который, не стесняясь, находит и обезвреживает собственных врагов по всему свету, невзирая на международные конвенции. Считает, что есть опасность – бомбит, вторгается, похищает", — сказал политик.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
израиль
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/92/1551599278_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_c784c8c69e4ca0a38c9c4f5eef90fc49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, израиль, грузия, нато, госдума рф, алексей журавлев , россия
01:24 14.01.2022
 
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле

Депутат Госдумы Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО продвинулась на Восток настолько сильно, что в любой момент может угрожать России, и РФ стоит себя обезопасить, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Журавлев в комментарии Daily Storm заявил, что "заигрывание" НАТО может привести к тому, что ядерное оружие появится на Украине или в Грузии. В этом случае, по словам депутата, Россия могла бы ответить симметрично, разместив свое оружие на Кубе или в Венесуэле.

"Они сами придвинулись к нам настолько, что могут ударить в считанные секунды, тогда как российская армия, очевидно, такой возможности лишена. Нам нужно себя обезопасить – в ситуации, когда на каждой тренировке войск НАТО в Прибалтике только и звучит, что в реальности противостоять им придется российским войскам, а США на переговорах упрямо отказываются признать, что еще в 1990-м обещали властям Советского Союза, что Североатлантический альянс больше ни на дюйм не расширится на Восток, если в блок разрешат принять наряду с Западной еще и Восточную часть Германии", — подчеркнул Журавлев.

Как считает парламентарий, Россия, говоря о гарантиях безопасности, получает в ответ "откровенную ложь и новые порции угроз".
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 08:00
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
"А вот когда речь заходит о превентивных ударах, прислушиваются гораздо тщательнее, к каждому звуку. И это ведь совершенно не обязательно полноценное нападение российской армии — мы в последнее время продемонстрировали всему миру, как умеют работать наши силы специальных операций, больше всего это должно быть известно террористам в Сирии", — добавил он.
В то же время, добавил Журавлев, некоторые государства в случае потенциальной угрозы "не стесняясь" уничтожают своих врагов.
"Так давно уже действует и Израиль, который, не стесняясь, находит и обезвреживает собственных врагов по всему свету, невзирая на международные конвенции. Считает, что есть опасность – бомбит, вторгается, похищает", — сказал политик.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаИзраильГрузияНАТОГосдума РФАлексей ЖуравлевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст