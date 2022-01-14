Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
Депутат Госдумы Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Архивное фото
"Они сами придвинулись к нам настолько, что могут ударить в считанные секунды, тогда как российская армия, очевидно, такой возможности лишена. Нам нужно себя обезопасить – в ситуации, когда на каждой тренировке войск НАТО в Прибалтике только и звучит, что в реальности противостоять им придется российским войскам, а США на переговорах упрямо отказываются признать, что еще в 1990-м обещали властям Советского Союза, что Североатлантический альянс больше ни на дюйм не расширится на Восток, если в блок разрешат принять наряду с Западной еще и Восточную часть Германии", — подчеркнул Журавлев.
Как считает парламентарий, Россия, говоря о гарантиях безопасности, получает в ответ "откровенную ложь и новые порции угроз".
"А вот когда речь заходит о превентивных ударах, прислушиваются гораздо тщательнее, к каждому звуку. И это ведь совершенно не обязательно полноценное нападение российской армии — мы в последнее время продемонстрировали всему миру, как умеют работать наши силы специальных операций, больше всего это должно быть известно террористам в Сирии", — добавил он.
В то же время, добавил Журавлев, некоторые государства в случае потенциальной угрозы "не стесняясь" уничтожают своих врагов.
"Так давно уже действует и Израиль, который, не стесняясь, находит и обезвреживает собственных врагов по всему свету, невзирая на международные конвенции. Считает, что есть опасность – бомбит, вторгается, похищает", — сказал политик.