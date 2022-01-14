https://ria.ru/20220114/raketa-1767791443.html

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности - РИА Новости, 14.01.2022

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

КНДР произвела пуск двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:38

2022-01-14T10:38

2022-01-14T12:15

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР произвела пуск двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Армия Южной Кореи сегодня, 14 января, во второй половине дня засекла пуск Северной Кореей двух, предположительно, баллистических ракет малой дальности из провинции Пхенан-Пукто в восточном направлении", — сказали военные журналистам.Сейчас Сеул отслеживает действия Пхеньяна, "сохраняя готовность", добавили они.Помимо Южной Кореи, об испытаниях КНДР заявили в Японии. По информации Токио, снаряд упал в воду. Суда, находящиеся в море, призвали проявить осторожность и не приближаться к объекту, если он окажется в зоне их видимости.Это уже третий пуск КНДР в этом году. Предыдущие два прошли 5 и 11 января, тогда в Пхеньяне сказали, что успешно протестировали гиперзвуковые ракеты.Ранее США в ООН предложили ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет, которые фиксировали с сентября прошлого года.Представитель северокорейского МИД назвал их "осуществлением права на самооборону" и пригрозил Вашингтону "более жесткой реакцией".

https://ria.ru/20220114/internet-1767783215.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея)