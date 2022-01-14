https://ria.ru/20220114/raketa-1767789553.html
Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 14.01.2022
Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей в военных... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:28
2022-01-14T10:28
2022-01-14T10:28
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей в военных кругах.Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр наказал ответственные ведомства действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений за неделю. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.
https://ria.ru/20220114/shtab-1767782799.html
https://ria.ru/20220114/kndr-1767778922.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида
Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная, вероятно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии