https://ria.ru/20220114/raketa-1767789553.html

Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 14.01.2022

Выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей в военных... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:28

2022-01-14T10:28

2022-01-14T10:28

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767458915_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c1fba98b5f4db82d44c4451767e6fa1a.jpg

ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей в военных кругах.Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени (08.55 мск) обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, уже упала. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.После предполагаемого ракетного пуска КНДР при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр наказал ответственные ведомства действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.Если данные про ракетный пуск КНДР подтвердятся, то это станет третьим по счету испытанием вооружений за неделю. Последний пуск КНДР был произведен 11 января.

https://ria.ru/20220114/shtab-1767782799.html

https://ria.ru/20220114/kndr-1767778922.html

япония

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида