https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767801959.html

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2022

Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин

Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки, заявил спикер палаты Вячеслав Володин, поблагодарив РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:24

2022-01-14T11:24

2022-01-14T11:44

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки, заявил спикер палаты Вячеслав Володин, поблагодарив кабмин за то, что они понимают это.Ранее Володин заявил, что законопроект будет снят с рассмотрения, Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение."Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767641233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код