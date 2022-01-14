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Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин
Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2022
Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин
Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки, заявил спикер палаты Вячеслав Володин, поблагодарив РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:24
2022-01-14T11:24
2022-01-14T11:44
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки, заявил спикер палаты Вячеслав Володин, поблагодарив кабмин за то, что они понимают это.Ранее Володин заявил, что законопроект будет снят с рассмотрения, Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение."Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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11:24 14.01.2022 (обновлено: 11:44 14.01.2022)
Законопроект о QR-кодах требует доработки, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: законопроект о QR-кодах в общественных местах требует доработки