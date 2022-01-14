https://ria.ru/20220114/putin-1767766316.html

Советник Кеннеди рассказал о методе Путина по решению деловых споров

Советник Кеннеди рассказал о методе Путина по решению деловых споров - РИА Новости, 14.01.2022

Советник Кеннеди рассказал о методе Путина по решению деловых споров

Президент России Владимир Путин руководствуется здравым смыслом в спорах между суверенными государствами, такую точку зрения специалист по геополитике Харальд... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T02:29

2022-01-14T02:29

2022-01-14T03:00

в мире

сша

роберт кеннеди

владимир путин

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин руководствуется здравым смыслом в спорах между суверенными государствами, такую точку зрения специалист по геополитике Харальд Мальмгрен, бывший помощник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона выразил в колонке для британского онлайн-журнала Unherd.Согласно воспоминаниям Мальмгрена, когда во время обеда на одном из мероприятий в 1992 году они обсуждали проблемы урегулирования деловых споров, Путин заявил, что в России в отличии от США эти разногласия разрешаются с помощью здравого смысла, поскольку конфликтующие стороны присылают на встречу вооруженных людей. По мнению Мальмгрена, именно этот принцип Путин использовал в контексте споров между суверенными государствами.

https://ria.ru/20200407/1569667019.html

сша

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в мире, сша, роберт кеннеди, владимир путин