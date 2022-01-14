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"Роскосмос" заявил о завершении изготовления ракет "Протон-М"
"Роскосмос" заявил о завершении изготовления ракет "Протон-М" - РИА Новости, 14.01.2022
"Роскосмос" заявил о завершении изготовления ракет "Протон-М"
В процессе изготовления в Центре Хруничева (входит в "Роскосмос") остаются четыре ракеты "Протон-М", затем их сменят новые "Ангара-А5М", сообщают в пятницу в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:20
2022-01-14T10:20
2022-01-14T10:20
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
протон-м
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В процессе изготовления в Центре Хруничева (входит в "Роскосмос") остаются четыре ракеты "Протон-М", затем их сменят новые "Ангара-А5М", сообщают в пятницу в "Роскосмосе"."В процессе изготовления — четыре ракеты, а планируемый срок их завершения — 2022 год", - указано в Telegram-канале госкорпорации."Мощные "Протоны" будут использоваться на Байконуре еще четыре года. На смену им приходит еще более мощная "Ангара-А5М". Ее первый пуск запланирован в 2024 году с космодрома Восточный", - цитирует канал главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.По словам Рогозина, по сравнению с уже летающей ракетой "Ангара-А5" ее модификация "Ангара-А5М" получит не только более мощные двигатели, но и "еще кое-что".
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байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, протон-м
"Роскосмос" заявил о завершении изготовления ракет "Протон-М"
"Роскосмос" заявил о завершении изготовления ракет "Протон-М", их сменит "Ангара-А5М"