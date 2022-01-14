https://ria.ru/20220114/prostuda-1767923838.html
Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам
Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к медикам. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:51
2022-01-14T19:51
2022-01-14T19:51
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к медикам."Первое, на что я хотела бы обратить внимание и просить наших граждан, это, если появились симптомы заболевания, все-таки обратиться к врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь, и установленный диагноз", - сказала она на брифинге.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам
Вице-премьер Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам