https://ria.ru/20220114/prostuda-1767923838.html

Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам

Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к медикам. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:51

2022-01-14T19:51

2022-01-14T19:51

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к медикам."Первое, на что я хотела бы обратить внимание и просить наших граждан, это, если появились симптомы заболевания, все-таки обратиться к врачу и получить квалифицированную медицинскую помощь, и установленный диагноз", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия