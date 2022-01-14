11:33 14.01.2022 (обновлено: 11:39 14.01.2022)
Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников
В Прокопьевске выбрали нового мэра взамен уволенного за банкет во время траура Старченко
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкЦветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты "Листвяжная"
Цветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты "Листвяжная". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 янв- РИА Новости. Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.
Старченко в должности главы города Прокопьевска пробыл всего один день. Шкарабейников ранее был главой города Киселевска.
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"Внеочередная сессия прошла, кандидатов на должность главы города Прокопьевска послушали, вопросы задали, Максима Александровича (Шкарабейникова – ред.) выбрали главой города Прокопьевска… Открытое голосование было, единогласно выбрали Максима Александровича Шкарабейникова", – сказала собеседница агентства.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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