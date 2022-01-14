Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/prokopevsk-1767804512.html
Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников
Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников - РИА Новости, 14.01.2022
Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников
Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:33
2022-01-14T11:39
общество
кемеровская область
прокопьевск
киселевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761405732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d06bf15fcdc1c648cb145df8900397af.jpg
КЕМЕРОВО, 14 янв- РИА Новости. Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.Старченко в должности главы города Прокопьевска пробыл всего один день. Шкарабейников ранее был главой города Киселевска."Внеочередная сессия прошла, кандидатов на должность главы города Прокопьевска послушали, вопросы задали, Максима Александровича (Шкарабейникова – ред.) выбрали главой города Прокопьевска… Открытое голосование было, единогласно выбрали Максима Александровича Шкарабейникова", – сказала собеседница агентства.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211130/prokopevsk-1761423927.html
https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html
кемеровская область
прокопьевск
киселевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761405732_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94daab9d6791c2110a3798bc9a7f2ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемеровская область, прокопьевск, киселевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:33 14.01.2022 (обновлено: 11:39 14.01.2022)
 
Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников

В Прокопьевске выбрали нового мэра взамен уволенного за банкет во время траура Старченко

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкЦветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты "Листвяжная"
Цветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты "Листвяжная". Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 янв- РИА Новости. Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.
Старченко в должности главы города Прокопьевска пробыл всего один день. Шкарабейников ранее был главой города Киселевска.
Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 12:19
В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет
"Внеочередная сессия прошла, кандидатов на должность главы города Прокопьевска послушали, вопросы задали, Максима Александровича (Шкарабейникова – ред.) выбрали главой города Прокопьевска… Открытое голосование было, единогласно выбрали Максима Александровича Шкарабейникова", – сказала собеседница агентства.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября 2021, 13:19
Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура
 
ОбществоКемеровская областьПрокопьевскКиселевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 году
01:11Кабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилей
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58В США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvil
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, экономики каких стран могут снизиться в 2022 годуКабмин не поддержал проект о пересмотре налога на роскошь для автомобилейСША призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныВ США прокомментировали задержание в России хакерской группировки REvilПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст