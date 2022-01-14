https://ria.ru/20220114/prokopevsk-1767804512.html

Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников

Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников - РИА Новости, 14.01.2022

Новым мэром Прокопьевска стал Максим Шкарабейников

Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:33

2022-01-14T11:33

2022-01-14T11:39

общество

кемеровская область

прокопьевск

киселевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 14 янв- РИА Новости. Депутаты в Прокопьевске Кемеровской области избрали новым мэром исполняющего обязанности главы города Максима Шкарабейникова, назначенного после увольнения за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.Старченко в должности главы города Прокопьевска пробыл всего один день. Шкарабейников ранее был главой города Киселевска."Внеочередная сессия прошла, кандидатов на должность главы города Прокопьевска послушали, вопросы задали, Максима Александровича (Шкарабейникова – ред.) выбрали главой города Прокопьевска… Открытое голосование было, единогласно выбрали Максима Александровича Шкарабейникова", – сказала собеседница агентства.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211130/prokopevsk-1761423927.html

https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html

кемеровская область

прокопьевск

киселевск

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общество, кемеровская область, прокопьевск, киселевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)