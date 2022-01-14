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Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве - РИА Новости, 14.01.2022
Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
Бывший замгоссекретаря по политическим вопросам, экс-посол США в РФ Томас Пикеринг по итогам переговоров между делегациями двух стран в Женеве усмотрел... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T22:59
2022-01-14T22:59
в мире
сша
москва
сергей рябков
нато
томас пикеринг
совет россия-нато
россия
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Бывший замгоссекретаря по политическим вопросам, экс-посол США в РФ Томас Пикеринг по итогам переговоров между делегациями двух стран в Женеве усмотрел возможность прогресса в преодолении разногласий Москвы и Вашингтона по тематике развертывания ракет и выразил мнение, что Россия должна на это отреагировать.В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине."Пока слишком рано говорить об отдельных аспектах, где удалось достичь прогресса, но США, по всей видимости, положительно настроены на установление ограничений на размещение ракет в какой-то форме. России необходимо будет изучить их дать ответ", - заявил РИА Новости Пикеринг, комментируя итоги состоявшихся переговоров.Бывший замгоссекретаря США также дал оценку перспективам восстановления контактов между Россией и НАТО, которые на текущей неделе провели первое с 2019 года заседание СРН. По мнению американского дипломата, на прогресс в налаживании связей между Москвой и альянсом пока "можно только надеяться"."Есть хороший набор тем для достижения промежуточного соглашения, пока продолжаются переговоры, однако на данный момент я не вижу признаков того, чтобы это случилось", - указал он.Как отметил собеседник агентства, ключевым достижением уходящей недели является уже сам факт переговоров по актуальным вызовам в сфере безопасности, а также планирование дальнейших контактов, рассмотрение сторонами позиций друг друга и "заинтересованность в достижении прогресса во избежание возможного конфликта".В заключение бывший замгоссекретаря США добавил, что, в случае провала переговоров между РФ и НАТО, миру следует ожидать еще более опасного противостояния, чем прежде.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
https://ria.ru/20220114/ukraina-1767928176.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, томас пикеринг, совет россия-нато, россия
22:59 14.01.2022
 
Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве

Экс-замгоссекретаря Пикеринг заявил, что видит надежду на прогресс в диалоге России и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Бывший замгоссекретаря по политическим вопросам, экс-посол США в РФ Томас Пикеринг по итогам переговоров между делегациями двух стран в Женеве усмотрел возможность прогресса в преодолении разногласий Москвы и Вашингтона по тематике развертывания ракет и выразил мнение, что Россия должна на это отреагировать.
В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 20:40
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину
"Пока слишком рано говорить об отдельных аспектах, где удалось достичь прогресса, но США, по всей видимости, положительно настроены на установление ограничений на размещение ракет в какой-то форме. России необходимо будет изучить их дать ответ", - заявил РИА Новости Пикеринг, комментируя итоги состоявшихся переговоров.
Бывший замгоссекретаря США также дал оценку перспективам восстановления контактов между Россией и НАТО, которые на текущей неделе провели первое с 2019 года заседание СРН. По мнению американского дипломата, на прогресс в налаживании связей между Москвой и альянсом пока "можно только надеяться".
"Есть хороший набор тем для достижения промежуточного соглашения, пока продолжаются переговоры, однако на данный момент я не вижу признаков того, чтобы это случилось", - указал он.
Как отметил собеседник агентства, ключевым достижением уходящей недели является уже сам факт переговоров по актуальным вызовам в сфере безопасности, а также планирование дальнейших контактов, рассмотрение сторонами позиций друг друга и "заинтересованность в достижении прогресса во избежание возможного конфликта".
В заключение бывший замгоссекретаря США добавил, что, в случае провала переговоров между РФ и НАТО, миру следует ожидать еще более опасного противостояния, чем прежде.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО, только потому что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 20:59
Пентагон утверждает, что Россия ищет предлог для "вторжения" на Украину
 
В миреСШАМоскваСергей РябковНАТОТомас ПикерингСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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