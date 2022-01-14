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Мясо, овощи, хлеб: какие еще продукты вскоре подорожают
Мясо, овощи, хлеб: какие еще продукты вскоре подорожают - РИА Новости, 14.01.2022
Мясо, овощи, хлеб: какие еще продукты вскоре подорожают
Мировые цены на продукты в прошлом году выросли на четверть, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Россия не исключение... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:00
2022-01-14T07:59
экономика
продукты
рэу имени г. в. плеханова
цены
мария долгова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Мировые цены на продукты в прошлом году выросли на четверть, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Россия не исключение. Ситуация не изменится к лучшему и в наступившем 2022-м. На сколько еще придется раскошелиться потребителям — в материале РИА Новости.Вирусный ростЦенники в супермаркетах непрерывно переписывают с июня 2020-го. Но такого, как за последние 12 месяцев, не бывало давно. Больше всего подорожали растительное масло (65,8 процента) и зерновые. Злаковые в среднем прибавили 27 процентов — максимум с 2012-го. Пшеница и кукуруза — 44,1 и 31,3. Сахар — 37,5 процента. Это результат не только увеличившегося спроса, но и ограниченного предложения. Производство попросту не успевало за потреблением.Единственная культура, которая подешевела, — рис.Не отставали и мясо с молочкой. Самая дорогая — баранина. За ней говядина и курятина.Мировую инфляцию ускорили колебания спроса, дополнительные издержки предприятий на логистику и топливо. Сказался плохой урожай у основных экспортеров. Например, на Канаду обычно приходится две трети поставок твердых сортов пшеницы. Но там из-за сильной засухи собрали почти вдвое меньше, чем в 2020-м. Не повезло с погодой и США.В Старом Свете тоже опустели закрома. В октябре Европейская комиссия снизила оценку запасов с 4,3 до 3,7 миллиона тонн твердой пшеницы.Мировые резервы — на минимуме за шесть лет.Погодные катаклизмы не обошли стороной и Россию. К аграрным работам приступили на две-три недели позже, чем планировали. Весь сезон в Поволжье, на Урале и в Центральном Черноземье продолжалась засуха. В Якутии — пожары, на Дальнем Востоке — паводки. На юге страны — обильные осадки, повредившие посевы. В 16 регионах объявляли ЧС.Из-за повышенного спроса на макароны — многие закупали впрок, опасаясь очередных локдаунов, — экспортные цены на твердую пшеницу резко взлетели. Соответственно, поднялась себестоимость продуктов. Подорожала розница.Инфляция идет по мируЭто одна из острейших социальных проблем, отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.По данным Росстата, в декабре цены на продукты увеличились на 10,5 процента в годовом выражении. Причем общая потребительская инфляция достигла 8,5. Практически столько же — непродовольственная. Для сравнения: даже в остром пандемическом 2020-м было меньше — 6,7.Высокая инфляция и во многих развитых странах. Например, в США — семь процентов, в еврозоне — пять, в Канаде — больше 4,5.На уровне России — Румыния и Латвия. Чуть хуже — в Казахстане, Ираке. В Грузии почти 14 процентов, в Эстонии — 12, в Бразилии, Белоруссии, на Украине — около десяти.Ну и рекордсмены: Турция — 36 процентов, Аргентина — 51, Венесуэла — 680.Пандемия еще долгие годы будет беспокоить мир, угрожая глобальной инфляцией, новыми волнами, мешая росту, заявил накануне Нового года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, отечественная экономика выбралась из "ковидной ямы".Падение цен нам только снитсяВ наступившем 2022-м мало что изменится. Факторы, способствующие инфляции (не только в России), сохраняются."Пандемия разорвала связи между странами, дешевой рабочей силы не хватает, затраты на транспортировку и логистику растут. Плохие погодные условия повлияли на объем и качество урожая. В некоторых государствах сократилось поголовье скота. Ситуация на сырьевых рынках тоже влияет на розничные цены продовольственных товаров", — говорит Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.Из-за энергетического кризиса подорожали топливо и электричество, расходы предприятий сильно увеличились. Рентабельность обрушилась, производство сократилось в разы.Подлили масла в огонь масштабные денежные вливания в экономику, предпринятые ведущими центробанками.Эти общемировые проблемы не обходят стороной российских потребителей. Зимой и осенью продают много импортных овощей и фруктов, стоимость которых напрямую зависит от инфляционных процессов в странах-производителях, расходов на логистику и курса валют.С другой стороны, из-за роста мировых цен на продукты отечественные производители расширяют экспорт в ущерб внутреннему рынку.Под угрозой наиболее востребованный товар, поскольку спрос на него никогда не падает. "Это зерновые, продукция животноводства, овощи. Из-за перебоев с поставками комплектующих высока вероятность существенного подорожания электроники, бытовой техники, автомобилей", — перечисляет Марк Гойхман.Власти стараются держать инфляцию под контролем. Так, в минувшем году правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло.Кроме того, Банк России неоднократно повышал ключевую ставку. Однако потребители это ощутят не сразу — ближе к лету.Аналитики не исключают, что экономика постепенно преодолеет ковидные последствия. "Но это зависит от эпидемической ситуации в мире, ужесточения финансовой политики, ограничения денежной массы", — указывает Гойхман.По прогнозу специалистов, в России продовольственная инфляция все же не превысит прошлогоднюю: будет менее десяти процентов. А общая потребительская и вовсе понизится до пяти с половиной — шести с половиной.
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экономика, продукты, рэу имени г. в. плеханова, цены, мария долгова
08:00 14.01.2022
 

Мясо, овощи, хлеб: какие еще продукты вскоре подорожают

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек в первом магазине "Магнит"
Молодой человек в первом магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Мировые цены на продукты в прошлом году выросли на четверть, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Россия не исключение. Ситуация не изменится к лучшему и в наступившем 2022-м. На сколько еще придется раскошелиться потребителям — в материале РИА Новости.

Вирусный рост

Ценники в супермаркетах непрерывно переписывают с июня 2020-го. Но такого, как за последние 12 месяцев, не бывало давно. Больше всего подорожали растительное масло (65,8 процента) и зерновые. Злаковые в среднем прибавили 27 процентов — максимум с 2012-го. Пшеница и кукуруза — 44,1 и 31,3. Сахар — 37,5 процента. Это результат не только увеличившегося спроса, но и ограниченного предложения. Производство попросту не успевало за потреблением.
Единственная культура, которая подешевела, — рис.
Не отставали и мясо с молочкой. Самая дорогая — баранина. За ней говядина и курятина.
Мировую инфляцию ускорили колебания спроса, дополнительные издержки предприятий на логистику и топливо. Сказался плохой урожай у основных экспортеров. Например, на Канаду обычно приходится две трети поставок твердых сортов пшеницы. Но там из-за сильной засухи собрали почти вдвое меньше, чем в 2020-м. Не повезло с погодой и США.
В Старом Свете тоже опустели закрома. В октябре Европейская комиссия снизила оценку запасов с 4,3 до 3,7 миллиона тонн твердой пшеницы.
Мировые резервы — на минимуме за шесть лет.
Погодные катаклизмы не обошли стороной и Россию. К аграрным работам приступили на две-три недели позже, чем планировали. Весь сезон в Поволжье, на Урале и в Центральном Черноземье продолжалась засуха. В Якутии — пожары, на Дальнем Востоке — паводки. На юге страны — обильные осадки, повредившие посевы. В 16 регионах объявляли ЧС.
Из-за повышенного спроса на макароны — многие закупали впрок, опасаясь очередных локдаунов, — экспортные цены на твердую пшеницу резко взлетели. Соответственно, поднялась себестоимость продуктов. Подорожала розница.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПолка с макаронными изделиями в продуктовом магазине
Полка с макаронными изделиями в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Полка с макаронными изделиями в продуктовом магазине

Инфляция идет по миру

Это одна из острейших социальных проблем, отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
По данным Росстата, в декабре цены на продукты увеличились на 10,5 процента в годовом выражении. Причем общая потребительская инфляция достигла 8,5. Практически столько же — непродовольственная. Для сравнения: даже в остром пандемическом 2020-м было меньше — 6,7.
Высокая инфляция и во многих развитых странах. Например, в США — семь процентов, в еврозоне — пять, в Канаде — больше 4,5.
На уровне России — Румыния и Латвия. Чуть хуже — в Казахстане, Ираке. В Грузии почти 14 процентов, в Эстонии — 12, в Бразилии, Белоруссии, на Украине — около десяти.
Ну и рекордсмены: Турция — 36 процентов, Аргентина — 51, Венесуэла — 680.
Пандемия еще долгие годы будет беспокоить мир, угрожая глобальной инфляцией, новыми волнами, мешая росту, заявил накануне Нового года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, отечественная экономика выбралась из "ковидной ямы".

Падение цен нам только снится

В наступившем 2022-м мало что изменится. Факторы, способствующие инфляции (не только в России), сохраняются.
"Пандемия разорвала связи между странами, дешевой рабочей силы не хватает, затраты на транспортировку и логистику растут. Плохие погодные условия повлияли на объем и качество урожая. В некоторых государствах сократилось поголовье скота. Ситуация на сырьевых рынках тоже влияет на розничные цены продовольственных товаров", — говорит Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Из-за энергетического кризиса подорожали топливо и электричество, расходы предприятий сильно увеличились. Рентабельность обрушилась, производство сократилось в разы.
Подлили масла в огонь масштабные денежные вливания в экономику, предпринятые ведущими центробанками.
Эти общемировые проблемы не обходят стороной российских потребителей. Зимой и осенью продают много импортных овощей и фруктов, стоимость которых напрямую зависит от инфляционных процессов в странах-производителях, расходов на логистику и курса валют.
С другой стороны, из-за роста мировых цен на продукты отечественные производители расширяют экспорт в ущерб внутреннему рынку.
Под угрозой наиболее востребованный товар, поскольку спрос на него никогда не падает. "Это зерновые, продукция животноводства, овощи. Из-за перебоев с поставками комплектующих высока вероятность существенного подорожания электроники, бытовой техники, автомобилей", — перечисляет Марк Гойхман.
Власти стараются держать инфляцию под контролем. Так, в минувшем году правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бутылки с растительным маслом на полке магазина
Кроме того, Банк России неоднократно повышал ключевую ставку. Однако потребители это ощутят не сразу — ближе к лету.
Аналитики не исключают, что экономика постепенно преодолеет ковидные последствия. "Но это зависит от эпидемической ситуации в мире, ужесточения финансовой политики, ограничения денежной массы", — указывает Гойхман.
По прогнозу специалистов, в России продовольственная инфляция все же не превысит прошлогоднюю: будет менее десяти процентов. А общая потребительская и вовсе понизится до пяти с половиной — шести с половиной.
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ЭкономикаПродуктыРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦеныМария Долгова
 
 
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