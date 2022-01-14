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Финансист назвала пять заблуждений о финансах, ведущих к потере прибыли

Финансист назвала пять заблуждений о финансах, ведущих к потере прибыли - РИА Новости, 14.01.2022

Финансист назвала пять заблуждений о финансах, ведущих к потере прибыли

Стереотипное мышление и недостаток знаний могут помешать заработать, отметила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T02:15

2022-01-14T02:15

2022-01-14T02:15

экономика

деньги

рэу имени г. в. плеханова

россия

диана степанова

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Стереотипное мышление и недостаток знаний могут помешать заработать, отметила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Эксперт перечислила пять основных заблуждений начинающих инвесторов.Одно из них заключается в том, что россияне "никогда не начинают вкладывать деньги, так как все время ждут подходящего момента: накопления первоначального капитала, получения повышения зарплаты, смены работы и так далее". Ждут, по ее словам, когда накопят миллион, чтобы вложить его в фондовый рынок.Кроме того, россияне, опасаясь рисков, боятся рассматривать даже самые надежные и ликвидные инструменты инвестирования, например, ОФЗ. А также не хотят связываться с социальными и другими налоговыми вычетами, не берут ипотечные кредиты, а пытаются накопить наличные на покупку квартиры. Но если и решаются на кредит, то соглашаются и дополнительные услуги банка, думая, что только так банк одобрит займ, отметила Степанова."Люди соглашаются на дополнительные платные услуги, сопровождающие кредиты, представляя их как обязательное условие одобрения займа, но от многих навязанных банками услуг, в том числе страховок, можно и должно отказываться без ухудшения условий финансового контракта. По закону, кредитные организации не имеют права при приобретении вами одного продукта навязывать другой", — подчеркнула финансист.

https://ria.ru/20220113/vlozheniya-1767583524.html

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экономика, деньги, рэу имени г. в. плеханова, россия, диана степанова