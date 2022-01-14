https://ria.ru/20220114/preparat-1767842480.html
ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19
ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала барицитиниб и сотровимаб для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:06
2022-01-14T14:06
2022-01-14T15:51
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ЦЮРИХ, 14 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала барицитиниб и сотровимаб для лечения пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно заявлению ВОЗ, барицитиниб, который применяют также для лечения ревматоидного артрита, следует использовать в комбинации с кортикостероидами для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Сотровимаб, средство на основе моноклональных антител, можно применять при случаях легкой или средней степени тяжести у пациентов с высоким риском госпитализации. Речь идет о пожилых людях; лицах, страдающих диабетом, гипертонией и ожирением, а также непривитых."Рекомендации, составляющие восьмое обновление руководящих принципов ВОЗ по терапии COVID-19, основаны на данных семи исследований, в которых приняли участие более 4000 пациентов с нетяжелыми, тяжелыми и критическими формами COVID-19", — уточнили в организации.Производителям этих препаратов предложили пройти процесс предварительной квалификации ВОЗ, который оценивает качество, эффективность и безопасность продуктов здравоохранения для расширения доступа в странах с низким уровнем дохода.
https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:06 14.01.2022 (обновлено: 15:51 14.01.2022)
ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19
ВОЗ рекомендовала препараты барицитиниб и сотровимаб для лечения COVID-19
ЦЮРИХ, 14 янв — РИА Новости
. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) рекомендовала барицитиниб и сотровимаб для лечения пациентов с диагнозом COVID-19.
Согласно заявлению ВОЗ, барицитиниб, который применяют также для лечения ревматоидного артрита, следует использовать в комбинации с кортикостероидами для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Сотровимаб, средство на основе моноклональных антител, можно применять при случаях легкой или средней степени тяжести у пациентов с высоким риском госпитализации. Речь идет о пожилых людях; лицах, страдающих диабетом, гипертонией и ожирением, а также непривитых.
"Рекомендации, составляющие восьмое обновление руководящих принципов ВОЗ по терапии COVID-19, основаны на данных семи исследований, в которых приняли участие более 4000 пациентов с нетяжелыми, тяжелыми и критическими формами COVID-19", — уточнили в организации.
Производителям этих препаратов предложили пройти процесс предварительной квалификации ВОЗ, который оценивает качество, эффективность и безопасность продуктов здравоохранения для расширения доступа в странах с низким уровнем дохода.