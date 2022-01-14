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Культура
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"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины
"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины - РИА Новости, 14.01.2022
"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины
Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода первой картины криминальной саги,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:13
2022-01-14T15:13
культура
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода первой картины криминальной саги, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".Отмечается, что все три ленты были тщательно восстановлены под руководством самого Копполы. Реставрация велась три года. За это время были изучены 300 коробок с кинопленкой, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии. Мастера потратили тысячи часов, чтобы устранить разводы на негативах и восстановить цвет. Один из лучших фильмов в мировом кинематографе выйдет в повторный прокат 24 февраля 2022 года. По данным "Централ Партнершип", картину покажут в ряде кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. Информацию по прокату в других городах объявят позже. Пока зрители могут посмотреть отреставрированный трейлер, размещенный на YouTube. Первая часть криминальной саги вышла в 1972 году. Действие в ней разворачивается в 1940-1950-х годах вокруг мафиозной семье Карлеоне. Возглавляет ее Дон Вито Корлеоне, который ведет "дела" по старым правилам и не замечает, как наступают другие времена и появляются люди, желающие изменить порядки. На него совершают покушение. На защиту отца и семьи встает любимый сын мафиози, далекий от преступного мира, — Майкл.Главные роли в "Крестном отце" исполнили Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, Дайан Китон, Талия Шайр, Ричард Кастеллано и другие.
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централ партнершип, новости культуры, кино и сериалы
15:13 14.01.2022
 
"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины

"Крестный отец" вернется на киноэкраны в честь 50-летия выхода первого фильма кинотрилогии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода первой картины криминальной саги, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".

"В честь 50-летия оскароносного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" Paramount Pictures объявляет о повторном выпуске фильма в ограниченный прокат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все три ленты были тщательно восстановлены под руководством самого Копполы.

"Я невероятно горжусь "Крестным отцом", который, безусловно, определил первую треть моей творческой жизни, – цитируют Фрэнсиса Форда Копполу в пресс-службе. – Приятно отмечать эту дату вместе с Paramount, вместе с преданными фанатами, которые любят трилогию на протяжении десятилетий, вместе с новыми поколениями любителей кино, которые считают ее актуальной и сегодня, а также с теми, кто откроет ее для себя впервые".

Реставрация велась три года. За это время были изучены 300 коробок с кинопленкой, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии. Мастера потратили тысячи часов, чтобы устранить разводы на негативах и восстановить цвет.
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"Для нас было честью заниматься реставрацией этих картин, и каждый день, когда мы работали над ними, мы испытывали подлинный трепет, – говорит Андреа Калас, старший вице-президент Paramount Archives.
Один из лучших фильмов в мировом кинематографе выйдет в повторный прокат 24 февраля 2022 года. По данным "Централ Партнершип", картину покажут в ряде кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. Информацию по прокату в других городах объявят позже.
Пока зрители могут посмотреть отреставрированный трейлер, размещенный на YouTube.
Первая часть криминальной саги вышла в 1972 году. Действие в ней разворачивается в 1940-1950-х годах вокруг мафиозной семье Карлеоне. Возглавляет ее Дон Вито Корлеоне, который ведет "дела" по старым правилам и не замечает, как наступают другие времена и появляются люди, желающие изменить порядки. На него совершают покушение. На защиту отца и семьи встает любимый сын мафиози, далекий от преступного мира, — Майкл.
Главные роли в "Крестном отце" исполнили Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, Дайан Китон, Талия Шайр, Ричард Кастеллано и другие.
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