https://ria.ru/20220114/premiere-1767829380.html

"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины

"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины - РИА Новости, 14.01.2022

"Крестный отец" выйдет в повторный прокат по случаю 50-летия картины

Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода первой картины криминальной саги,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:13

2022-01-14T15:13

2022-01-14T15:13

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" вновь покажут в кинотеатрах в честь 50-летнего юбилея выхода первой картины криминальной саги, сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".Отмечается, что все три ленты были тщательно восстановлены под руководством самого Копполы. Реставрация велась три года. За это время были изучены 300 коробок с кинопленкой, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии. Мастера потратили тысячи часов, чтобы устранить разводы на негативах и восстановить цвет. Один из лучших фильмов в мировом кинематографе выйдет в повторный прокат 24 февраля 2022 года. По данным "Централ Партнершип", картину покажут в ряде кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. Информацию по прокату в других городах объявят позже. Пока зрители могут посмотреть отреставрированный трейлер, размещенный на YouTube. Первая часть криминальной саги вышла в 1972 году. Действие в ней разворачивается в 1940-1950-х годах вокруг мафиозной семье Карлеоне. Возглавляет ее Дон Вито Корлеоне, который ведет "дела" по старым правилам и не замечает, как наступают другие времена и появляются люди, желающие изменить порядки. На него совершают покушение. На защиту отца и семьи встает любимый сын мафиози, далекий от преступного мира, — Майкл.Главные роли в "Крестном отце" исполнили Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, Дайан Китон, Талия Шайр, Ричард Кастеллано и другие.

https://ria.ru/20201208/coppola-1588052820.html

https://ria.ru/20201118/godfather3-1585141339.html

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