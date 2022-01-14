https://ria.ru/20220114/prazdnik-1767883587.html

В России предложили ввести новый праздник

В России предложили ввести новый праздник - РИА Новости, 14.01.2022

В России предложили ввести новый праздник

Профессиональный праздник День аниматора может появиться в России, просьба об этом уже была направлена властям, заявила председатель правления киностудии... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:56

2022-01-14T16:56

2022-01-14T18:07

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ассоциация анимационного кино

союзмультфильм

юлиана слащева

россия

культура

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Профессиональный праздник День аниматора может появиться в России, просьба об этом уже была направлена властям, заявила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева."Сегодня я, будучи в Минкультуры, узнала, что для того, чтобы ввести праздник День аниматора, о котором мы ранее попросили в связи с тем, что в этом году исполняется 110 лет российской анимации, нужно, чтобы отрасль 15 лет обладала ОКВЭДом", - сказала Слащева в ходе дискуссии "Тренды в монетизации анимационных брендов", прошедшей в рамках Гайдаровского форума.Как рассказала Слащева, ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) анимация получила впервые только в прошлом году, и теперь считается официально оформленной индустрией. По ее словам, это признание позволяет Росстату "считать цифры по анимации отдельно от кино, ведь раньше это всегда было под киноотраслью".Хотя для введения профессионального праздника День аниматора отрасль должна существовать в качестве отдельной индустрии минимум 15 лет, Слащева выразила надежду на то, что он появится раньше. "Так как есть поручение премьер-министра (о создании праздника), мы попытаемся обойти это условие", - резюмировала Слащева.

https://ria.ru/20210813/poiskovik-1745681429.html

https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743162707.html

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), ассоциация анимационного кино, союзмультфильм, юлиана слащева, россия