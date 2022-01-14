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Религия
https://ria.ru/20220114/pravoslavie-1767820069.html
США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров
США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров
К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:31
2022-01-14T12:47
религия
религия
в мире
православие
украина
сша
русская православная церковь
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм. Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейше расхождения в целом в православном мире", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров добавил, что Греческие церкви - Элладская, Кипрская и другие - находятся под колоссальным давлением, в том числе греческого правительства.Он подчеркнул, что дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в церковные дела.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html
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религия, в мире, православие, украина, сша, русская православная церковь, сергей лавров, православная церковь украины (пцу), россия
12:31 14.01.2022 (обновлено: 12:47 14.01.2022)
 
США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: к нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм. Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейше расхождения в целом в православном мире", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Лавров добавил, что Греческие церкви - Элладская, Кипрская и другие - находятся под колоссальным давлением, в том числе греческого правительства.
Он подчеркнул, что дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в церковные дела.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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