https://ria.ru/20220114/pravoslavie-1767820069.html

США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров

США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров

К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:31

2022-01-14T12:31

2022-01-14T12:47

религия

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сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм. Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейше расхождения в целом в православном мире", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров добавил, что Греческие церкви - Элладская, Кипрская и другие - находятся под колоссальным давлением, в том числе греческого правительства.Он подчеркнул, что дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в церковные дела.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html

https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html

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религия, в мире, православие, украина, сша, русская православная церковь, сергей лавров, православная церковь украины (пцу), россия