12:31 14.01.2022 (обновлено: 12:47 14.01.2022)
США приложили руку к нынешнему кризису в православии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: к нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм. Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейше расхождения в целом в православном мире", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Лавров добавил, что Греческие церкви - Элладская, Кипрская и другие - находятся под колоссальным давлением, в том числе греческого правительства.
Он подчеркнул, что дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в церковные дела.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.