https://ria.ru/20220114/prava-1767781881.html

Москалькова призвала совершенствовать защиту прав человека в цифровой среде

Москалькова призвала совершенствовать защиту прав человека в цифровой среде - РИА Новости, 14.01.2022

Москалькова призвала совершенствовать защиту прав человека в цифровой среде

Необходимо совершенствовать законодательство в области защиты прав человека в цифровой среде и защитить их от нежелательной информации на фоне цифровизации... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:34

2022-01-14T09:34

2022-01-14T09:34

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Необходимо совершенствовать законодательство в области защиты прав человека в цифровой среде и защитить их от нежелательной информации на фоне цифровизации разных сфер жизни, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Идет глобальная трансформация всех сфер жизни. Мы стали более мобильными, можем совершать покупки, оплачивать счета и общаться, не выходя из дома. Это открывает большие возможности, в частности, для маломобильных групп населения. Одновременно цифровизация несет в себе риски: кибербуллинг, манипуляция общественным мнением, хищение личных данных, цифровое неравенство. Сегодня необходимо совершенствовать законодательство в области защиты прав человека в цифровой среде, усилить просветительскую деятельность в области цифровой грамотности, защитить людей от нежелательной и вредоносной информации", - написала Москалькова в Instagram.Кроме того, по словам омбудсмена, важно развивать взаимодействие с отечественными IT-компаниями для помощи гражданам по наиболее распространенным случаям нарушения прав и свобод человека в интернете.

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общество, татьяна москалькова, россия