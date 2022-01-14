Москалькова призвала совершенствовать защиту прав человека в цифровой среде
Москалькова призвала законодательно совершенствовать защиту прав человека в цифровой среде
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Необходимо совершенствовать законодательство в области защиты прав человека в цифровой среде и защитить их от нежелательной информации на фоне цифровизации разных сфер жизни, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Идет глобальная трансформация всех сфер жизни. Мы стали более мобильными, можем совершать покупки, оплачивать счета и общаться, не выходя из дома. Это открывает большие возможности, в частности, для маломобильных групп населения. Одновременно цифровизация несет в себе риски: кибербуллинг, манипуляция общественным мнением, хищение личных данных, цифровое неравенство. Сегодня необходимо совершенствовать законодательство в области защиты прав человека в цифровой среде, усилить просветительскую деятельность в области цифровой грамотности, защитить людей от нежелательной и вредоносной информации", - написала Москалькова в Instagram.
Кроме того, по словам омбудсмена, важно развивать взаимодействие с отечественными IT-компаниями для помощи гражданам по наиболее распространенным случаям нарушения прав и свобод человека в интернете.
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