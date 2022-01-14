https://ria.ru/20220114/prakh-1767845432.html

Ритуальная фирма в Омске предложила засыпать прах усопших в петарды

Ритуальная фирма в Омске предложила засыпать прах усопших в петарды - РИА Новости, 14.01.2022

Ритуальная фирма в Омске предложила засыпать прах усопших в петарды

Омское ритуальное агентство "Наследие" предложило клиентам новую услугу — засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо, рассказали РИА... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:26

2022-01-14T14:26

2022-01-14T14:26

религия

омск

новосибирск

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ОМСК, 14 янв - РИА Новости. Омское ритуальное агентство "Наследие" предложило клиентам новую услугу — засыпать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо, рассказали РИА Новости в администрации агентства.В компании пояснили, что в Сибири они первые предложили такую услугу, но идею позаимствовали у зарубежных коллег, которые давно практикуют подобные услуги."Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то всё сделаем. Сейчас анализируем отклик. Петарды — это одна из возможностей", - рассказала арт-директор ритуального агентства "Наследие" Алена Шпак.Она добавила, что так как в Омске нет своего крематория, усопших кремируют в Новосибирске, а затем привозят прах обратно.Стоимость услуги в компании не назвали, уточнив, что она зависит от желаний клиента.Агентство не в первый раз предлагает необычные услуги своим клиентам. Так, перед Новым годом "Наследие" предложило омичам поздравить умерших родственников с праздником. Омичи могли отправить электронное письмо с поздравлением и пожеланиями умершему родственнику на почту вымышленного персонажа — Dead Morose.

https://ria.ru/20210921/khristian-1751029042.html

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

омск

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омск, новосибирск