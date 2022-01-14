https://ria.ru/20220114/poroshenko-1767888401.html

Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января

Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января - РИА Новости, 14.01.2022

Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января

Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:20

в мире

украина

петр порошенко

турция

польша

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу."Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Семнадцатого января 2022 в 11 час. 00 мин. (12.00 мск) будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении на сайте ГБР.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ukraina-1767867616.html

https://ria.ru/20220114/poroshenko-1767843826.html

украина

турция

польша

керченский пролив

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в мире, украина, петр порошенко, турция, польша, керченский пролив, европейская солидарность