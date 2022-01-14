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https://ria.ru/20220114/poroshenko-1767888401.html
Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января
Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января - РИА Новости, 14.01.2022
Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января
Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:13
2022-01-14T17:20
в мире
украина
петр порошенко
турция
польша
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу."Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Семнадцатого января 2022 в 11 час. 00 мин. (12.00 мск) будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении на сайте ГБР.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ukraina-1767867616.html
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украина
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в мире, украина, петр порошенко, турция, польша, керченский пролив, европейская солидарность
17:13 14.01.2022 (обновлено: 17:20 14.01.2022)
 
Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко 17 января

Украинский суд рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене 17 января

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.
"Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Семнадцатого января 2022 в 11 час. 00 мин. (12.00 мск) будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
15:54В мире
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Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14:17
ГБР Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоТурцияПольшаКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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