https://ria.ru/20220114/poroshenko-1767843826.html

ГБР Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд

ГБР Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд - РИА Новости, 14.01.2022

ГБР Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд

Государственное бюро расследований надеется, что экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явится в на заседание суда по избранию ему меры пресечения... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:17

2022-01-14T14:17

2022-01-14T14:46

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государственное бюро расследований украины

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КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований надеется, что экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явится в на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о поставках угля с Донбасса и его задержание не понадобится, заявила в пятницу советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.Ранее адвокаты Порошенко сообщили, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения."Сторона обвинения хочет сообщить всем, что будет делать все необходимое, но согласно требований уголовно-процессуального кодекса. ГБР конечно надеется, что Петр Порошенко ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суд", - сказала Сапьян на брифинге, комментируя вероятность задержания Порошенко в аэропорту для принудительного привода в суд.Она также напомнила, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения. Сапьян также отметила, что госбюро расследований получило ответ на свой запрос в авиалинию, согласно которому Порошенко купил билет на самолет после того как ему пытались вручить уведомление о подозрении и заявления защиты о запланированной поездке экс-президента за границу не соответствуют действительности. При этом, по ее словам, политического подтекста в деле против Порошенко нет.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220112/sudya-1767481455.html

https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

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в мире, украина, петр порошенко, государственное бюро расследований украины