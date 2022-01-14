14:17 14.01.2022 (обновлено: 14:46 14.01.2022)
ГБР Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд
Госбюро расследований Украины выразило надежду, что Порошенко сам прибудет в суд
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований надеется, что экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явится в на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о поставках угля с Донбасса и его задержание не понадобится, заявила в пятницу советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Ранее адвокаты Порошенко сообщили, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.
"Сторона обвинения хочет сообщить всем, что будет делать все необходимое, но согласно требований уголовно-процессуального кодекса. ГБР конечно надеется, что Петр Порошенко ответственный политик и ответственный гражданин и он выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суд", - сказала Сапьян на брифинге, комментируя вероятность задержания Порошенко в аэропорту для принудительного привода в суд.
Она также напомнила, что уклонение Порошенко от процессуальных обязанностей может дать судье повод применить к нему более жесткую меру пресечения. Сапьян также отметила, что госбюро расследований получило ответ на свой запрос в авиалинию, согласно которому Порошенко купил билет на самолет после того как ему пытались вручить уведомление о подозрении и заявления защиты о запланированной поездке экс-президента за границу не соответствуют действительности. При этом, по ее словам, политического подтекста в деле против Порошенко нет.
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Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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