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Правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022

Правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство в пятницу внесёт поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:02

2022-01-14T10:02

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распространение коронавируса

правительство рф

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство в пятницу внесёт поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах."Сегодня, в соответствии с решением Государственной Думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказала она журналистам.По словам Голиковой, поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы.

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правительство рф, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии