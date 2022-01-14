https://ria.ru/20220114/polsha-1767869102.html

Польша выдвинула России ультиматум

В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.01.2022

Польша выдвинула России ультиматум

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:02

2022-01-14T16:02

2022-01-14T16:58

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода "Северный поток — 2".Политик выразил сожаление, что Запад не пригрозил Москве санкциями. Кроме того, он уверен, что вопрос безопасности следует увязать с сертификацией газопровода "Северный поток — 2". Проект, по его мнению, следует запустить не только в обмен на отказ России от "нападения" на Украину: по словам Ващиковского, необходимо и потребовать от Кремля другие уступки."Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии", — заявил экс-глава польской дипломатии.При этом Ващиковский не объяснил, что имеет в виду, говоря об "уходе" России из трех постсоветских республик.Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767839478.html

https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html

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в мире, украина, грузия, сша, молдавия, польша, нато, обсе, северный поток — 2, витольд ващиковский, россия