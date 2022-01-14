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Польша выдвинула России ультиматум
В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.01.2022
Польша выдвинула России ультиматум
Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:02
2022-01-14T16:58
в мире
украина
грузия
сша
молдавия
польша
нато
обсе
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода "Северный поток — 2".Политик выразил сожаление, что Запад не пригрозил Москве санкциями. Кроме того, он уверен, что вопрос безопасности следует увязать с сертификацией газопровода "Северный поток — 2". Проект, по его мнению, следует запустить не только в обмен на отказ России от "нападения" на Украину: по словам Ващиковского, необходимо и потребовать от Кремля другие уступки."Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии", — заявил экс-глава польской дипломатии.При этом Ващиковский не объяснил, что имеет в виду, говоря об "уходе" России из трех постсоветских республик.Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767839478.html
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в мире, украина, грузия, сша, молдавия, польша, нато, обсе, северный поток — 2, витольд ващиковский, россия
16:02 14.01.2022 (обновлено: 16:58 14.01.2022)
 
В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2"

Польский дипломат потребовал от России "уйти с Украины" для запуска "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода "Северный поток — 2".
Политик выразил сожаление, что Запад не пригрозил Москве санкциями. Кроме того, он уверен, что вопрос безопасности следует увязать с сертификацией газопровода "Северный поток — 2". Проект, по его мнению, следует запустить не только в обмен на отказ России от "нападения" на Украину: по словам Ващиковского, необходимо и потребовать от Кремля другие уступки.
"Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии", — заявил экс-глава польской дипломатии.
При этом Ващиковский не объяснил, что имеет в виду, говоря об "уходе" России из трех постсоветских республик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:50
Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню
Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Военнослужащий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 09:37
В Польше раскрыли денежную схему по стравливанию Украины и России
 
В миреУкраинаГрузияСШАМолдавияПольшаНАТООБСЕСеверный поток — 2Витольд ВащиковскийРоссия
 
 
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