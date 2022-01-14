Польша выдвинула России ультиматум

16:02 14.01.2022 (обновлено: 16:58 14.01.2022)
В Польше выдвинули условие России для запуска "Северного потока — 2"
Польский дипломат потребовал от России "уйти с Украины" для запуска "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Niezalezna назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода "Северный поток — 2".
Политик выразил сожаление, что Запад не пригрозил Москве санкциями. Кроме того, он уверен, что вопрос безопасности следует увязать с сертификацией газопровода "Северный поток — 2". Проект, по его мнению, следует запустить не только в обмен на отказ России от "нападения" на Украину: по словам Ващиковского, необходимо и потребовать от Кремля другие уступки.
"Вознаграждение в виде газопровода, если его уже невозможно полностью заморозить, следует дать только в том случае, если россияне уйдут с Украины, из Грузии и Молдавии", — заявил экс-глава польской дипломатии.
При этом Ващиковский не объяснил, что имеет в виду, говоря об "уходе" России из трех постсоветских республик.
Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.