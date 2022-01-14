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Сотрудник ГИБДД в Забайкалье застрелил убегавшего водителя
Сотрудник ГИБДД в Забайкалье застрелил убегавшего водителя - РИА Новости, 14.01.2022
Сотрудник ГИБДД в Забайкалье застрелил убегавшего водителя
Сотрудник ГИБДД во время погони застрелил убегавшего водителя в городе Балей Забайкальского края - по словам сотрудника, он поскользнулся и выстрелил случайно,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:13
2022-01-14T11:13
происшествия
забайкальский край
балей
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ЧИТА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД во время погони застрелил убегавшего водителя в городе Балей Забайкальского края - по словам сотрудника, он поскользнулся и выстрелил случайно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Это произошло ночью: в ходе патрулирования улиц экипаж ГИБДД обратил внимание на ехавшую на большой скорости Toyota Vista, водитель которой не стал останавливаться по требованию полиции."Водитель прибавил скорость и попытался скрыться... Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал", - сказано в релизе.На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала, и водитель выскочил из салона и попытался убежать."Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение", - говорится в релизе.По заявлению полиции, после этого сотрудник незамедлительно вызвал "скорую" и оказал первую помощь раненому. Прибывшие на место врачи, однако, констатировали смерть. Погибшим оказался неоднократно судимый местный житель."По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел. Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения службы", - добавили в пресс-службе.По решению руководства регионального главка сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД, которая выехала в территориальный орган. Начата проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка руководителям подразделения.
https://ria.ru/20220113/ubiystvo-1767615461.html
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происшествия, забайкальский край, балей
11:13 14.01.2022
 
Сотрудник ГИБДД в Забайкалье застрелил убегавшего водителя

Полицейский в Забайкалье случайно застрелил водителя во время погони

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД во время погони застрелил убегавшего водителя в городе Балей Забайкальского края - по словам сотрудника, он поскользнулся и выстрелил случайно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Это произошло ночью: в ходе патрулирования улиц экипаж ГИБДД обратил внимание на ехавшую на большой скорости Toyota Vista, водитель которой не стал останавливаться по требованию полиции.
"Водитель прибавил скорость и попытался скрыться... Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал", - сказано в релизе.
На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала, и водитель выскочил из салона и попытался убежать.
"Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение", - говорится в релизе.
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По заявлению полиции, после этого сотрудник незамедлительно вызвал "скорую" и оказал первую помощь раненому. Прибывшие на место врачи, однако, констатировали смерть. Погибшим оказался неоднократно судимый местный житель.
"По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел. Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения службы", - добавили в пресс-службе.
По решению руководства регионального главка сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД, которая выехала в территориальный орган. Начата проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка руководителям подразделения.
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