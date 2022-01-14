https://ria.ru/20220114/politika-1767828327.html
Лавров заявил, что США искусственно нагнетают напряженность
Лавров заявил, что США искусственно нагнетают напряженность - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров заявил, что США искусственно нагнетают напряженность
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Вашингтона на... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:04
2022-01-14T13:04
2022-01-14T13:19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Вашингтона на российские предложения."Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам года.
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в мире, сша, сергей лавров, россия, вашингтон (город)
13:04 14.01.2022 (обновлено: 13:19 14.01.2022)
Лавров заявил, что США искусственно нагнетают напряженность
Глава МИД Лавров: США нагнетают напряженность на фоне переговоров по безопасности