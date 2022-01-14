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Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек
Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек - РИА Новости, 14.01.2022
Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек
Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:03
2022-01-14T17:47
экономика
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
платон
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,54 рубля за км пробега. Текущий размер платы – 2,34 рубля за км пробега", - отмечается в сообщении дорожного агентства.Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год."Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год", - пояснили в Росавтодоре. Инфляция в РФ, по данным Росстата, в 2021 году составила 8,39%.По данным дорожного агентства, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.С помощью госсистемы "Платон", работающей с ноября 2015 года, Федеральный дорожный фонд уже пополнился на 159 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.
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экономика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), федеральная служба государственной статистики (росстат), платон, россия
17:03 14.01.2022 (обновлено: 17:47 14.01.2022)
 
Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек

Тариф системы "Платон" с 1 февраля вырастет на 20 копеек за километр

© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,54 рубля за км пробега. Текущий размер платы – 2,34 рубля за км пробега", - отмечается в сообщении дорожного агентства.
Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год.
"Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год", - пояснили в Росавтодоре. Инфляция в РФ, по данным Росстата, в 2021 году составила 8,39%.
По данным дорожного агентства, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
С помощью госсистемы "Платон", работающей с ноября 2015 года, Федеральный дорожный фонд уже пополнился на 159 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.
Стенд государственной системы взимания платы Платон на IX Международной выставке Транспорт России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября 2020, 08:33
Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
 
ЭкономикаФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ПлатонРоссия
 
 
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