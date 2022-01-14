https://ria.ru/20220114/platon-1767885633.html

Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек

Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек - РИА Новости, 14.01.2022

Индексация тарифа госсистемы "Платон" с февраля составит 20 копеек

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:03

2022-01-14T17:03

2022-01-14T17:47

экономика

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

платон

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек и вырастет до 2,54 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,54 рубля за км пробега. Текущий размер платы – 2,34 рубля за км пробега", - отмечается в сообщении дорожного агентства.Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год."Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год", - пояснили в Росавтодоре. Инфляция в РФ, по данным Росстата, в 2021 году составила 8,39%.По данным дорожного агентства, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.С помощью госсистемы "Платон", работающей с ноября 2015 года, Федеральный дорожный фонд уже пополнился на 159 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

https://ria.ru/20201115/platon-1584679154.html

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экономика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), федеральная служба государственной статистики (росстат), платон, россия