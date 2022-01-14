https://ria.ru/20220114/peregovory-1767859807.html

Глава Минобороны Германии назвала переговоры с Россией сложными

Глава Минобороны Германии назвала переговоры с Россией сложными - РИА Новости, 14.01.2022

Глава Минобороны Германии назвала переговоры с Россией сложными

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала сложными переговоры с Россией по вопросам безопасности, заявила, что у Москвы нет права вето на союзнические... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:26

2022-01-14T15:26

2022-01-14T15:28

в мире

сша

москва

нато

сергей лавров

совет россия-нато

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491891_397:540:3076:2047_1920x0_80_0_0_65a7203b974896ffe7cccef57745a7c7.jpg

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала сложными переговоры с Россией по вопросам безопасности, заявила, что у Москвы нет права вето на союзнические вопросы НАТО и это является для альянса красной линией.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров."Это была неделя переговоров, и будут новые переговоры, потому что очевидно - мы должны использовать все возможности, чтобы деэскалировать тот конфликт. В то же время мы и американские партнеры дали четко понять: международное право должно соблюдаться, государственный суверенитет наших восточных соседей является неприкосновенными, у России нет права вето, когда речь идет о союзнических вопросах, и не может давить на нас", - сказала Ламбрехт, выступая в бундестаге в пятницу.Ламбрехт назвала это "красными линиями", которые будут звучать в дальнейших переговорах. "Никто не ожидал, что эти переговоры с российской стороной будут легкими, что пары раундов хватит, чтобы деэскалировать конфликт. Эта неделя показала, насколько это будет сложно. Но между этими красным линиями, которые я описала, и военными противостоянием имеется большое пространство для маневра, которое мы должны интенсивно использовать. И это должно быть для нас вызовом и ответственностью", - заявила Ламбрехт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия, кристина ламбрехт