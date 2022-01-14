https://ria.ru/20220114/peregovory-1767858467.html
В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией
В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 14.01.2022
В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией
Турция и Армения на переговорах в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений, говорится в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:20
2022-01-14T15:20
2022-01-14T15:30
в мире
армения
турция
мид армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601082518_0:24:3169:1806_1920x0_80_0_0_e82298575a424a2817c3b7ebdfaddd64.jpg
ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Турция и Армения на переговорах в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений, говорится в заявлении армянского МИД.В пятницу в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. В пятницу делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве для переговоров по нормализации двусторонних отношений."В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорится в заявлении на сайте МИД.Отмечается, что дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время.
https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767857377.html
армения
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601082518_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_fa21da99c9c43ccbd05a622e3b3d2832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, мид армении
15:20 14.01.2022 (обновлено: 15:30 14.01.2022)
В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией
МИД Армении: переговоры с Турцией продолжатся с целью полной нормализации отношений