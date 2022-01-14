https://ria.ru/20220114/peregovory-1767858467.html

В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией

В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 14.01.2022

В Ереване оценили итоги переговоров по нормализации отношений с Турцией

Турция и Армения на переговорах в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений, говорится в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:20

2022-01-14T15:20

2022-01-14T15:30

в мире

армения

турция

мид армении

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ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Турция и Армения на переговорах в Москве договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации отношений, говорится в заявлении армянского МИД.В пятницу в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. В пятницу делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве для переговоров по нормализации двусторонних отношений."В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорится в заявлении на сайте МИД.Отмечается, что дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время.

https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767857377.html

армения

турция

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в мире, армения, турция, мид армении