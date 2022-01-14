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Путина проинформировали об итогах переговоров России и США
Путина проинформировали об итогах переговоров России и США - РИА Новости, 14.01.2022
Путина проинформировали об итогах переговоров России и США
Президент России Владимир Путин проинформирован об итогах переговоров РФ и США с их союзниками, Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:47
2022-01-14T14:53
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
россия
москва
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформирован об итогах переговоров РФ и США с их союзниками, Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы проанализировать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - сказал он.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
сша
россия
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе
14:47 14.01.2022 (обновлено: 14:53 14.01.2022)
 
Путина проинформировали об итогах переговоров России и США

Президента Путина проинформировали об итогах переговоров России и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформирован об итогах переговоров РФ и США с их союзниками, Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы проанализировать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - сказал он.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияМоскваНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕ
 
 
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