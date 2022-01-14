https://ria.ru/20220114/peregovory-1767848338.html
В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ
В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ
Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений, прошедшие в Москве спустя 13 лет, завершились, они продлились полтора часа, передает турецкий телеканал... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:40
2022-01-14T14:40
2022-01-14T14:47
в мире
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений, прошедшие в Москве спустя 13 лет, завершились, они продлились полтора часа, передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники. "Турецко-армянские переговоры, проходившие в Москве спустя 13 лет, завершились. Встреча специального представителя Турции Сердара Кылыча с зампредседателя армянского парламента Рубеном Рубиняном продолжалась 1,5 часа", - передает телеканал.В пятницу, как сообщал корреспондент РИА Новости, делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве для переговоров по нормализации двусторонних отношений.В декабре 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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в мире, армения, турция, москва, анкара, мевлют чавушоглу, россия
14:40 14.01.2022 (обновлено: 14:47 14.01.2022)
В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ
NTV: в Москве завершились турецко-армянские переговоры по нормализации отношений
АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений, прошедшие в Москве спустя 13 лет, завершились, они продлились полтора часа, передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники.
"Турецко-армянские переговоры, проходившие в Москве спустя 13 лет, завершились. Встреча специального представителя Турции Сердара Кылыча с зампредседателя армянского парламента Рубеном Рубиняном продолжалась 1,5 часа", - передает телеканал.
В пятницу, как сообщал корреспондент РИА Новости, делегации Армении
и Турции
прибыли в дом приемов МИД РФ
в Москве
для переговоров по нормализации двусторонних отношений.
В декабре 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном
. Министр отмечал, что Анкара
рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул
- Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.