https://ria.ru/20220114/peregovory-1767848338.html

В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ

В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022

В Москве завершились турецко-армянские переговоры, сообщили СМИ

Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений, прошедшие в Москве спустя 13 лет, завершились, они продлились полтора часа, передает турецкий телеканал... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:40

2022-01-14T14:40

2022-01-14T14:47

в мире

армения

турция

москва

анкара

мевлют чавушоглу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_0:77:2350:1399_1920x0_80_0_0_03136d187a1170066818af57c8cfed82.jpg

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений, прошедшие в Москве спустя 13 лет, завершились, они продлились полтора часа, передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники. "Турецко-армянские переговоры, проходившие в Москве спустя 13 лет, завершились. Встреча специального представителя Турции Сердара Кылыча с зампредседателя армянского парламента Рубеном Рубиняном продолжалась 1,5 часа", - передает телеканал.В пятницу, как сообщал корреспондент РИА Новости, делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве для переговоров по нормализации двусторонних отношений.В декабре 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20220113/erdogan-1767741851.html

армения

турция

москва

анкара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, турция, москва, анкара, мевлют чавушоглу, россия