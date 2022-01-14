https://ria.ru/20220114/peregovory-1767840053.html

В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве

В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве - РИА Новости, 14.01.2022

В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве

Министры иностранных дел Германии и России, соответственно, Анналена Бербок и Сергей Лавров обсудят вопросы европейской безопасности, ряд двухсторонних и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:53

2022-01-14T13:53

2022-01-14T14:35

мид германии

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европа

германия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

кристофер бургер

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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии и России, соответственно, Анналена Бербок и Сергей Лавров обсудят вопросы европейской безопасности, ряд двухсторонних и международных тем, заявил, комментируя визит главы МИД ФРГ в Москву 18 января, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Конечно, будет обсужден ряд двухсторонних и международных тем, конечно, в более широком смысле речь пойдет и о переговорах, стартовавших на прошлой неделе по вопросу, как может быть организована безопасность в Европе, чтобы государства не ощущали угрозы. Но хочу сказать ясно, что переговоры министров не будут продолжением переговоров, начатых в других форматах", - сказал представитель МИД ФРГ.Ранее о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок проведет 18 января в Москве переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил МИД России.По словам Бургера, в Москве, помимо "дальнейших переговоров", Бербок посетит организованную при поддержке правительства Германии выставку Diversity United в Новой Третьяковке.

https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html

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