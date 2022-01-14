https://ria.ru/20220114/peregovory-1767840053.html
В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве
В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве - РИА Новости, 14.01.2022
В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве
Министры иностранных дел Германии и России, соответственно, Анналена Бербок и Сергей Лавров обсудят вопросы европейской безопасности, ряд двухсторонних и... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:53
2022-01-14T13:53
2022-01-14T14:35
мид германии
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европа
германия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
кристофер бургер
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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии и России, соответственно, Анналена Бербок и Сергей Лавров обсудят вопросы европейской безопасности, ряд двухсторонних и международных тем, заявил, комментируя визит главы МИД ФРГ в Москву 18 января, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Конечно, будет обсужден ряд двухсторонних и международных тем, конечно, в более широком смысле речь пойдет и о переговорах, стартовавших на прошлой неделе по вопросу, как может быть организована безопасность в Европе, чтобы государства не ощущали угрозы. Но хочу сказать ясно, что переговоры министров не будут продолжением переговоров, начатых в других форматах", - сказал представитель МИД ФРГ.Ранее о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок проведет 18 января в Москве переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил МИД России.По словам Бургера, в Москве, помимо "дальнейших переговоров", Бербок посетит организованную при поддержке правительства Германии выставку Diversity United в Новой Третьяковке.
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мид германии, в мире, европа, германия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, кристофер бургер, россия, анналена бербок
13:53 14.01.2022 (обновлено: 14:35 14.01.2022)
В МИД Германии назвали темы переговоров в Москве
МИД Германии: Бербок и Лавров обсудят в Москве вопросы европейской безопасности