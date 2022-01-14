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Лавров выразил надежду на возобновление переговоров с США по безопасности

Лавров выразил надежду на возобновление переговоров с США по безопасности - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров выразил надежду на возобновление переговоров с США по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Вашингтона на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:00

2022-01-14T13:00

2022-01-14T13:12

в мире

сша

россия

нато

сергей лавров

совет россия-нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Вашингтона на российские предложения."Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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в мире, сша, россия, нато, сергей лавров, совет россия-нато