13:00 14.01.2022 (обновлено: 13:12 14.01.2022)
Лавров выразил надежду на возобновление переговоров с США по безопасности
Глава МИД Лавров выразил надежду на возобновление переговоров с США по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры с США по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Вашингтона на российские предложения.
"Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам года.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
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