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Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга
Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга - РИА Новости, 14.01.2022
Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга
Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:23
2022-01-14T12:46
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
леонид волков
иван жданов
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга."Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск ... Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом заведено на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Сейчас Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Жданов – экс-директор ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"*. С июня 2021 года объявлен в розыск по делу о неисполнении судебного решения о выплате более 29 миллионов рублей в пользу компании "Московский школьник".Волков возглавлял общественное движение "Штабы Навального"**, которое, по данным СК, функционировало в 37 регионах страны. В сентябре его фамилия появилась в базе розыска МВД России, основание – неуказанная статья УК РФ. По данным СМИ, Волков сейчас живет в Вильнюсе.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), леонид волков, иван жданов, происшествия
12:23 14.01.2022 (обновлено: 12:46 14.01.2022)
 
Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Волкова и Жданова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛеонид Волков
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Леонид Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Леонид Волков и Иван Жданов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных Росфинмониторинга.
"Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск ... Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва", - указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.
Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом заведено на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Сейчас Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Жданов – экс-директор ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"*. С июня 2021 года объявлен в розыск по делу о неисполнении судебного решения о выплате более 29 миллионов рублей в пользу компании "Московский школьник".
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 15:42
Навального сняли с учета как склонного к побегу
Волков возглавлял общественное движение "Штабы Навального"**, которое, по данным СК, функционировало в 37 регионах страны. В сентябре его фамилия появилась в базе розыска МВД России, основание – неуказанная статья УК РФ. По данным СМИ, Волков сейчас живет в Вильнюсе.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Леонид ВолковИван ЖдановПроисшествия
 
 
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