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Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст - РИА Новости, 14.01.2022
Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
Бывший сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки, сообщает минюст. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T22:34
2022-01-14T22:42
в мире
взятка
сша
министерство обороны сша
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки, сообщает минюст."Бывший сотрудник Управления генерального инспектора министерства обороны США был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за получение взяток и обман правительства, среди прочих преступлений, в связи с контрактом, который он курировал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Там отмечается, что 47-летний Мэтью Ламхо работал в управлении информационных служб офиса генинспектора, на своей должности он курировал федеральные контракты на телекоммуникационные услуги в столичном регионе. С 2012 года по данным минюста, осужденный вымогал и брал взятки. Компания взяткодателя, указывает ведомство, получала контракты без конкуренции, хотя и не имела необходимого опыта, и даже сотрудников в штате, где необходимо было провести работы. Взятки маскировались под выплату зарплаты родственнику осужденного за несуществующую работу, указывает минюст.По тем же данным, осужденный санкционировал мошеннические заказы на обслуживание через основной контракт, его сообщники покупали широко доступные товары, но выдавали их за специализированные, значительно завышая цену. В суде Ламхо дал ложные показания, указывает ведомство.
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в мире, взятка, сша, министерство обороны сша, министерство юстиции сша
22:34 14.01.2022 (обновлено: 22:42 14.01.2022)
 
Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст

Минюст США заявил, что бывший сотрудник Пентагона Ламхо получил 7,5 года тюрьмы за взятки

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник Пентагона осужден на 7,5 лет за взятки, сообщает минюст.
"Бывший сотрудник Управления генерального инспектора министерства обороны США был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за получение взяток и обман правительства, среди прочих преступлений, в связи с контрактом, который он курировал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Там отмечается, что 47-летний Мэтью Ламхо работал в управлении информационных служб офиса генинспектора, на своей должности он курировал федеральные контракты на телекоммуникационные услуги в столичном регионе. С 2012 года по данным минюста, осужденный вымогал и брал взятки. Компания взяткодателя, указывает ведомство, получала контракты без конкуренции, хотя и не имела необходимого опыта, и даже сотрудников в штате, где необходимо было провести работы. Взятки маскировались под выплату зарплаты родственнику осужденного за несуществующую работу, указывает минюст.
По тем же данным, осужденный санкционировал мошеннические заказы на обслуживание через основной контракт, его сообщники покупали широко доступные товары, но выдавали их за специализированные, значительно завышая цену. В суде Ламхо дал ложные показания, указывает ведомство.
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В миреВзяткаСШАМинистерство обороны СШАМинистерство юстиции США
 
 
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